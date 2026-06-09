Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
93
Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся простым рецептом
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Чтобы куриное филе оставалось мягким после запекания, стоит использовать простой кулинарный прием. Надрезы в мясе позволяют добавить начинку внутрь, а бекон и томаты помогают сохранить сочность во время приготовления. Завершающим штрихом станет слой расплавленной моцареллы, который делает блюдо еще более аппетитным.

Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.

Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • томаты – 5-6 ломтиков
  • бекон – 5-6 ломтиков
  • сыр моцарелла – 80-120 г
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • приправа для курицы – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся простым рецептом

1. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов.

2. Куриное филе промойте и обсушите бумажными полотенцами. Сделайте на поверхности 5–6 глубоких надрезов, не прорезая мясо до конца.

Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся простым рецептом

3. Ломтики томатов заверните в бекон. Полученные заготовки вставьте в каждый надрез в филе, равномерно распределяя начинку по всей длине куска.

4. Посолите мясо, добавьте черный перец и любимые специи для курицы.

Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся простым рецептом

5. Переложите филе в форму для запекания и отправьте в духовку. Время приготовления зависит от размера куска и обычно составляет от 25 до 45 минут.

6. За 5 минут до завершения запекания достаньте форму, посыпьте филе натертой или измельченной моцареллой и верните в духовку.

Как приготовить куриное филе, чтобы оно было сочным: делимся простым рецептом

7. Готовое блюдо подавайте горячим вместе со свежими овощами, салатом или любым гарниром на ваш вкус.

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