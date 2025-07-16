Куриные котлеты – замечательное блюдо к любому гарниру на обед. Но изделия довольно часто получаются сухими, из-за минимального количества жира в мясе. Поэтому в массу для жарки нужно добавить несколько простых ингредиентов для сочности.

Идея приготовления сочных куриных котлет на обед опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Добавить к фаршу нужно сезонные овощи.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

морковь – 1 шт.

фарш куриный – 0,7 кг.

яйцо – 1 шт.

сухари панировочные – 3 ст л.

копченая паприка, сухой чеснок, соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть.

2. Выжать сок.

3. Добавить натертую на мелкую терку морковь.

4. Положить фарш, специи, яйцо и сухари.

5. Все тщательно вымешать.

6. Влажными руками сформировать котлеты.

7. Жарить с двух сторон на среднем огне до румяности.

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