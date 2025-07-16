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Как приготовить куриные котлеты на обед, чтобы они не были сухими: добавьте в фарш несколько ингредиентов
Куриные котлеты – замечательное блюдо к любому гарниру на обед. Но изделия довольно часто получаются сухими, из-за минимального количества жира в мясе. Поэтому в массу для жарки нужно добавить несколько простых ингредиентов для сочности.
Идея приготовления сочных куриных котлет на обед опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Добавить к фаршу нужно сезонные овощи.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- фарш куриный – 0,7 кг.
- яйцо – 1 шт.
- сухари панировочные – 3 ст л.
- копченая паприка, сухой чеснок, соль, перец
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть.
2. Выжать сок.
3. Добавить натертую на мелкую терку морковь.
4. Положить фарш, специи, яйцо и сухари.
5. Все тщательно вымешать.
6. Влажными руками сформировать котлеты.
7. Жарить с двух сторон на среднем огне до румяности.
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