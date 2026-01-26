Как приготовить ленивую ачму с сыром: понадобится лаваш
Для того, чтобы приготовить ачму, совсем не обязательно вымешивать тесто. Для такой выпечки можно использовать лаваш. Подсоедините его с сыром, чтобы получить действительно вкусное и сытное блюдо.
Идея приготовления ленивой ачмы с сыром опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- армянский лаваш – 200 г
- яйца – 2 шт
- молоко – 150 мл.
- моцарелла или сулугуни – 220 г
- творог – 200 г кисломолочный сыр 200 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лаваш порвать или порезать небольшими кусочками.
2. В большой миске соединить яйца, молоко, творог и соль.
3. Слегка перемешать до однородности.
4 Добавить натертую моцареллу или сулугуни и подготовленный лаваш.
5. Хорошо перемешать, чтобы вся масса была равномерно увлажнена.
6. Форму для запекания застелить пергаментом и выложить смесь, слегка утрамбовывая.
7. Запекать в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут, до золотистой корочки.
8. Дать блюду немного остыть.
9. Нарезать порционно и подавать.
