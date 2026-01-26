Для того, чтобы приготовить ачму, совсем не обязательно вымешивать тесто. Для такой выпечки можно использовать лаваш. Подсоедините его с сыром, чтобы получить действительно вкусное и сытное блюдо.

Идея приготовления ленивой ачмы с сыром опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

армянский лаваш – 200 г

яйца – 2 шт

молоко – 150 мл.

моцарелла или сулугуни – 220 г

творог – 200 г кисломолочный сыр 200 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лаваш порвать или порезать небольшими кусочками.

2. В большой миске соединить яйца, молоко, творог и соль.

3. Слегка перемешать до однородности.

4 Добавить натертую моцареллу или сулугуни и подготовленный лаваш.

5. Хорошо перемешать, чтобы вся масса была равномерно увлажнена.

6. Форму для запекания застелить пергаментом и выложить смесь, слегка утрамбовывая.

7. Запекать в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут, до золотистой корочки.

8. Дать блюду немного остыть.

9. Нарезать порционно и подавать.

