Лазанья – блюдо, которое обычно готовят в духовке, но не всегда есть время на сложный процесс и длительное запекание. Если хочется домашней, сытной еды без лишних хлопот – выручит мультиварка. В ней блюдо получается таким же ароматным и нежным, но приготовление занимает меньше времени.

Идея приготовления ленивой лазаньи в мультиварке опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

листы для лазаньи – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

стебли сельдерея – 2 шт.

томаты очищенные – 3 шт. (или 500 г в банке)

чеснок – 2 зубчика

томатный соус – 200 г

вода – 500 мл.

моцарелла – 250-400 г

твердый сыр – 100 г

сливки – 100 мл.

соль – 1 ч.л.

приправа к лазанье – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте лук, морковь, сельдерей и чеснок.

2. В чаше мультиварки обжарьте овощи поочередно на режиме "Жарка": сначала лук, затем морковь, сельдерей и напоследок – чеснок.

3. Добавьте мясной фарш к овощам, перемешайте и обжаривайте несколько минут, пока он не изменит цвет.

4. Добавьте к фаршу нарезанные томаты, соль, приправу для лазаньи и тщательно перемешайте. Готовьте на программе "Тушение" около 20 минут.

5. Поломайте листы на удобные куски и добавьте в чашу.

6. В миске смешайте воду с томатным соусом, залейте смесь в мультиварку и перемешайте. Готовьте еще 20 минут на том же режиме.

7. Добавьте сливки и кусочки моцареллы, осторожно перемешайте. Посыпьте сверху натертым твердым сыром и оставьте еще на 10 минут на подогреве или "выпечке", чтобы сыр полностью расплавился.

8. Готовую лазанью можно украсить свежей зеленью или базиликом.

9. Подавайте горячей, сразу после приготовления – блюдо будет сочным и очень ароматным.

