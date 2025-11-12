Как приготовить ленивую лазанью в мультиварке: рецепт блюда для сытного ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
639
Лазанья – блюдо, которое обычно готовят в духовке, но не всегда есть время на сложный процесс и длительное запекание. Если хочется домашней, сытной еды без лишних хлопот – выручит мультиварка. В ней блюдо получается таким же ароматным и нежным, но приготовление занимает меньше времени.

Идея приготовления ленивой лазаньи в мультиварке опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • листы для лазаньи – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • стебли сельдерея – 2 шт.
  • томаты очищенные – 3 шт. (или 500 г в банке)
  • чеснок – 2 зубчика
  • томатный соус – 200 г
  • вода – 500 мл.
  • моцарелла – 250-400 г
  • твердый сыр – 100 г
  • сливки – 100 мл.
  • соль – 1 ч.л.
  • приправа к лазанье – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Как приготовить ленивую лазанью в мультиварке: рецепт блюда для сытного ужина

1. Мелко нарежьте лук, морковь, сельдерей и чеснок.

2. В чаше мультиварки обжарьте овощи поочередно на режиме "Жарка": сначала лук, затем морковь, сельдерей и напоследок – чеснок.

Как приготовить ленивую лазанью в мультиварке: рецепт блюда для сытного ужина

3. Добавьте мясной фарш к овощам, перемешайте и обжаривайте несколько минут, пока он не изменит цвет.

4. Добавьте к фаршу нарезанные томаты, соль, приправу для лазаньи и тщательно перемешайте. Готовьте на программе "Тушение" около 20 минут.

Как приготовить ленивую лазанью в мультиварке: рецепт блюда для сытного ужина

5. Поломайте листы на удобные куски и добавьте в чашу.

6. В миске смешайте воду с томатным соусом, залейте смесь в мультиварку и перемешайте. Готовьте еще 20 минут на том же режиме.

Как приготовить ленивую лазанью в мультиварке: рецепт блюда для сытного ужина

7. Добавьте сливки и кусочки моцареллы, осторожно перемешайте. Посыпьте сверху натертым твердым сыром и оставьте еще на 10 минут на подогреве или "выпечке", чтобы сыр полностью расплавился.

8. Готовую лазанью можно украсить свежей зеленью или базиликом.

Как приготовить ленивую лазанью в мультиварке: рецепт блюда для сытного ужина

9. Подавайте горячей, сразу после приготовления – блюдо будет сочным и очень ароматным.

