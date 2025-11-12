Как приготовить ленивую лазанью в мультиварке: рецепт блюда для сытного ужина
Лазанья – блюдо, которое обычно готовят в духовке, но не всегда есть время на сложный процесс и длительное запекание. Если хочется домашней, сытной еды без лишних хлопот – выручит мультиварка. В ней блюдо получается таким же ароматным и нежным, но приготовление занимает меньше времени.
Идея приготовления ленивой лазаньи в мультиварке опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- листы для лазаньи – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- стебли сельдерея – 2 шт.
- томаты очищенные – 3 шт. (или 500 г в банке)
- чеснок – 2 зубчика
- томатный соус – 200 г
- вода – 500 мл.
- моцарелла – 250-400 г
- твердый сыр – 100 г
- сливки – 100 мл.
- соль – 1 ч.л.
- приправа к лазанье – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте лук, морковь, сельдерей и чеснок.
2. В чаше мультиварки обжарьте овощи поочередно на режиме "Жарка": сначала лук, затем морковь, сельдерей и напоследок – чеснок.
3. Добавьте мясной фарш к овощам, перемешайте и обжаривайте несколько минут, пока он не изменит цвет.
4. Добавьте к фаршу нарезанные томаты, соль, приправу для лазаньи и тщательно перемешайте. Готовьте на программе "Тушение" около 20 минут.
5. Поломайте листы на удобные куски и добавьте в чашу.
6. В миске смешайте воду с томатным соусом, залейте смесь в мультиварку и перемешайте. Готовьте еще 20 минут на том же режиме.
7. Добавьте сливки и кусочки моцареллы, осторожно перемешайте. Посыпьте сверху натертым твердым сыром и оставьте еще на 10 минут на подогреве или "выпечке", чтобы сыр полностью расплавился.
8. Готовую лазанью можно украсить свежей зеленью или базиликом.
9. Подавайте горячей, сразу после приготовления – блюдо будет сочным и очень ароматным.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: