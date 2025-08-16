Как приготовить ленивую пиццу из кабачков: рецепт на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
57
Для того, чтобы не вымешивать тесто для пиццы, можно использовать кабачки. Овощное тесто прекрасно прожаривается, идеально сочетается с любимой начинкой.

Идея приготовления ленивой кабачковой пиццы опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • соль
  • сухой чеснок или базилик
  • моцарелла – 60 г
  • шампиньоны
  • салями
  • базилик

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть.

2. Добавить яйца, соль, базилик.

3. Хорошо перемешать.

4. Перелить в форму для запекания.

5. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

6. На готовую основу добавить сыр, шампиньоны, салями.

7. Поместить в духовку еще на 5 минут.

