Для того, чтобы не вымешивать тесто для пиццы, можно использовать кабачки. Овощное тесто прекрасно прожаривается, идеально сочетается с любимой начинкой.

Идея приготовления ленивой кабачковой пиццы опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

яйца – 2 шт.

соль

сухой чеснок или базилик

моцарелла – 60 г

шампиньоны

салями

базилик

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть.

2. Добавить яйца, соль, базилик.

3. Хорошо перемешать.

4. Перелить в форму для запекания.

5. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

6. На готовую основу добавить сыр, шампиньоны, салями.

7. Поместить в духовку еще на 5 минут.

