Как приготовить ленивую пиццу из кабачков: рецепт на скорую руку
Для того, чтобы не вымешивать тесто для пиццы, можно использовать кабачки. Овощное тесто прекрасно прожаривается, идеально сочетается с любимой начинкой.
Идея приготовления ленивой кабачковой пиццы опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- соль
- сухой чеснок или базилик
- моцарелла – 60 г
- шампиньоны
- салями
- базилик
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть.
2. Добавить яйца, соль, базилик.
3. Хорошо перемешать.
4. Перелить в форму для запекания.
5. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
6. На готовую основу добавить сыр, шампиньоны, салями.
7. Поместить в духовку еще на 5 минут.
