Все рецепты
Как приготовить ленивые голубцы на обед: элементарный рецепт
Ленивые голубцы – элементарное блюдо для обеда. Не нужно пропаривать капусту или заворачивать в нее начинку – просто все протушите в одной емкости.
Идея приготовления сытных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера kristina buleziuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 лук
- 1 морковь
- половинка молодой капусты
- половинка болгарского перца
- масло для жарки
- 1 стакан риса
- 1 ст.л. томата (кетчупа)
- 1,5 ч.л. соли
- 1,5 ч.л. приправы для плова
- 50 мл. растительных сливок
- петрушка/укроп
Способ приготовления:
1. пожарить лук, морковь до золотистого цвета.
2. Добавить половинку измельченной капусты, перец, промытый рис, томат, соль, приправу.
3. Все перемешать и залить водой, чтобы накрыло блюдо.
4. Тушить под закрытой крышкой до готовности риса на маленьком огне 20 минут.
5. В самом конце добавить сливки и зелень.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: