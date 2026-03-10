Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Как приготовить ленивые голубцы на обед: элементарный рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
171
Как приготовить ленивые голубцы на обед: элементарный рецепт

Ленивые голубцы – элементарное блюдо для обеда. Не нужно пропаривать капусту или заворачивать в нее начинку – просто все протушите в одной емкости.

Идея приготовления сытных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера kristina buleziuk в Instagram.

Как приготовить ленивые голубцы на обед: элементарный рецепт

Ингредиенты:

  • 1 лук
  • 1 морковь
  • половинка молодой капусты
  • половинка болгарского перца
  • масло для жарки
  • 1 стакан риса
  • 1 ст.л. томата (кетчупа)
  • 1,5 ч.л. соли
  • 1,5 ч.л. приправы для плова
  • 50 мл. растительных сливок
  • петрушка/укроп

Способ приготовления:

Как приготовить ленивые голубцы на обед: элементарный рецепт

1. пожарить лук, морковь до золотистого цвета.

Как приготовить ленивые голубцы на обед: элементарный рецепт

2. Добавить половинку измельченной капусты, перец, промытый рис, томат, соль, приправу.

3. Все перемешать и залить водой, чтобы накрыло блюдо.

Как приготовить ленивые голубцы на обед: элементарный рецепт

4. Тушить под закрытой крышкой до готовности риса на маленьком огне 20 минут.

5. В самом конце добавить сливки и зелень.

Как приготовить ленивые голубцы на обед: элементарный рецепт

