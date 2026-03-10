Ленивые голубцы – элементарное блюдо для обеда. Не нужно пропаривать капусту или заворачивать в нее начинку – просто все протушите в одной емкости.

Идея приготовления сытных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера kristina buleziuk в Instagram.

Ингредиенты:

1 лук

1 морковь

половинка молодой капусты

половинка болгарского перца

масло для жарки

1 стакан риса

1 ст.л. томата (кетчупа)

1,5 ч.л. соли

1,5 ч.л. приправы для плова

50 мл. растительных сливок

петрушка/укроп

Способ приготовления:

1. пожарить лук, морковь до золотистого цвета.

2. Добавить половинку измельченной капусты, перец, промытый рис, томат, соль, приправу.

3. Все перемешать и залить водой, чтобы накрыло блюдо.

4. Тушить под закрытой крышкой до готовности риса на маленьком огне 20 минут.

5. В самом конце добавить сливки и зелень.

