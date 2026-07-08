Как приготовить малосольные огурцы: вкусный рецепт с чесноком и укропом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
591
Как приготовить малосольные огурцы: вкусный рецепт с чесноком и укропом
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Малосольные огурцы – одна из самых популярных летних закусок, которую легко приготовить дома. Для этого рецепта понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени. Огурцы получаются хрустящими, ароматными и хорошо сочетаются с мясными блюдами, молодым картофелем или просто со свежим хлебом. Если хочется быстрой домашней закуски, этот способ точно стоит попробовать.

Идея приготовления хрустящих маринованных огурцов опубликована на странице albik.food в Instagram.

Как приготовить малосольные огурцы: вкусный рецепт с чесноком и укропом

Ингредиенты:

  • огурцы – 300 г
  • вода – 80 мл.
  • соль – 1/3 ч.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • укроп – небольшой пучок
  • дижонская горчица – 50 г

Способ приготовления:

Как приготовить малосольные огурцы: вкусный рецепт с чесноком и укропом

1. Доведите воду до кипения и дайте ей остыть примерно 15 минут.

2. В теплую воду добавьте соль, дижонскую горчицу, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешайте до однородности.

3. Огурцы помойте. По желанию обрежьте кончики или разрежьте плоды пополам, если они крупные.

Как приготовить малосольные огурцы: вкусный рецепт с чесноком и укропом

4. Выложите огурцы в глубокую миску или контейнер.

5. Залейте овощи приготовленным маринадом и хорошо перемешайте, чтобы каждый огурец был покрыт соусом.

6. Оставьте огурцы при комнатной температуре на 10 минут.

Как приготовить малосольные огурцы: вкусный рецепт с чесноком и укропом

7. Поставьте емкость в холодильник еще на 20 минут. За это время один раз перемешайте огурцы для равномерного пропитывания.

8. Подавайте закуску сразу после охлаждения.

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