Как приготовить малосольные огурцы: вкусный рецепт с чесноком и укропом
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Малосольные огурцы – одна из самых популярных летних закусок, которую легко приготовить дома. Для этого рецепта понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени. Огурцы получаются хрустящими, ароматными и хорошо сочетаются с мясными блюдами, молодым картофелем или просто со свежим хлебом. Если хочется быстрой домашней закуски, этот способ точно стоит попробовать.
Идея приготовления хрустящих маринованных огурцов опубликована на странице albik.food в Instagram.
Ингредиенты:
- огурцы – 300 г
- вода – 80 мл.
- соль – 1/3 ч.л.
- чеснок – 1 зубчик
- укроп – небольшой пучок
- дижонская горчица – 50 г
Способ приготовления:
1. Доведите воду до кипения и дайте ей остыть примерно 15 минут.
2. В теплую воду добавьте соль, дижонскую горчицу, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп. Хорошо перемешайте до однородности.
3. Огурцы помойте. По желанию обрежьте кончики или разрежьте плоды пополам, если они крупные.
4. Выложите огурцы в глубокую миску или контейнер.
5. Залейте овощи приготовленным маринадом и хорошо перемешайте, чтобы каждый огурец был покрыт соусом.
6. Оставьте огурцы при комнатной температуре на 10 минут.
7. Поставьте емкость в холодильник еще на 20 минут. За это время один раз перемешайте огурцы для равномерного пропитывания.
8. Подавайте закуску сразу после охлаждения.
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