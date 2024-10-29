Как приготовить маринованные грибы в мультиварке: самый простой и быстрый способ

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
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Как приготовить маринованные грибы в мультиварке: самый простой и быстрый способ

Если вы никогда не мариновали грибы в мультиварке – пора это сделать. Такая технология экономит очень много вашего времени. К тому же, продукт будет иметь очень насыщенный вкус и его можно будет использовать для приготовления разнообразных любимых блюд.

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Идея приготовления маринованных грибов в мультиварке опубликована на странице фудблогера Василисы с ником vasylyna.veselovska в Instagram. Маринад очень простой.

Как приготовить маринованные грибы в мультиварке: самый простой и быстрый способ

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 1 кг.
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • лавровые листья – 3 шт.
  • смесь перцев – по вкусу
  • яблочный уксус – 50 мл.
  • вода – 200 мл.

Способ приготовления:

Как приготовить маринованные грибы в мультиварке: самый простой и быстрый способ

1. Смешать воду и специи.

2. Поставить решетку и засыпать шампиньоны.

Как приготовить маринованные грибы в мультиварке: самый простой и быстрый способ

3. Закрыть мультиварку и готовить около 30 мин.

4. Если скороварка, тогда 15 минут.

Как приготовить маринованные грибы в мультиварке: самый простой и быстрый способ

5. Хранятся шампиньоны в маринаде 1 неделя в холодильнике.

6. С маринованными шампиньонами можно готовить пиццу, салаты, бутерброды, роллы из лаваша.

Как приготовить маринованные грибы в мультиварке: самый простой и быстрый способ

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