Как приготовить маринованные грибы в мультиварке: самый простой и быстрый способ
Если вы никогда не мариновали грибы в мультиварке – пора это сделать. Такая технология экономит очень много вашего времени. К тому же, продукт будет иметь очень насыщенный вкус и его можно будет использовать для приготовления разнообразных любимых блюд.
Идея приготовления маринованных грибов в мультиварке опубликована на странице фудблогера Василисы с ником vasylyna.veselovska в Instagram. Маринад очень простой.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 1 кг.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- лавровые листья – 3 шт.
- смесь перцев – по вкусу
- яблочный уксус – 50 мл.
- вода – 200 мл.
Способ приготовления:
1. Смешать воду и специи.
2. Поставить решетку и засыпать шампиньоны.
3. Закрыть мультиварку и готовить около 30 мин.
4. Если скороварка, тогда 15 минут.
5. Хранятся шампиньоны в маринаде 1 неделя в холодильнике.
6. С маринованными шампиньонами можно готовить пиццу, салаты, бутерброды, роллы из лаваша.
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