Если вы никогда не мариновали грибы в мультиварке – пора это сделать. Такая технология экономит очень много вашего времени. К тому же, продукт будет иметь очень насыщенный вкус и его можно будет использовать для приготовления разнообразных любимых блюд.

Видео дня

Идея приготовления маринованных грибов в мультиварке опубликована на странице фудблогера Василисы с ником vasylyna.veselovska в Instagram. Маринад очень простой.

Ингредиенты:

шампиньоны – 1 кг.

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

лавровые листья – 3 шт.

смесь перцев – по вкусу

яблочный уксус – 50 мл.

вода – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Смешать воду и специи.

2. Поставить решетку и засыпать шампиньоны.

3. Закрыть мультиварку и готовить около 30 мин.

4. Если скороварка, тогда 15 минут.

5. Хранятся шампиньоны в маринаде 1 неделя в холодильнике.

6. С маринованными шампиньонами можно готовить пиццу, салаты, бутерброды, роллы из лаваша.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: