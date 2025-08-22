Мойва – простая и доступная рыба, которую часто выбирают для быстрого ужина. Она вкусная, питательная и готовится буквально за несколько минут. Однако во время жарки многих хозяек останавливает характерный запах, который может распространяться на всю кухню. Избежать этого вполне возможно, если знать один простой способ. Правильная подготовка рыбы и несколько кулинарных хитростей позволяют сделать мойву ароматной и аппетитной без лишних неудобств.

О том, как пожарить мойву без запаха рассказала allamoroz1 на своей странице в Instagram.

Как правильно приготовить мойву без запаха

Первый и главный шаг – подготовка рыбы. Мойву нужно тщательно почистить: удалить кишки и обрезать головы. Это не только поможет убрать резкий запах, но и сделает вкус блюда более приятным. После этого рыбу обязательно следует хорошо промыть под проточной водой и обсушить бумажными салфетками.

Чтобы избежать характерного "рыбного духа", стоит использовать простой лайфхак – панировки в смеси двух видов муки. Перед этим рыбу нужно сбрызнуть соком лайма. Возьмите кукурузную и пшеничную муку в равных пропорциях, смешайте и насыпьте в пакет. Туда же добавьте соль, перец и любимые специи. Выложите рыбу в пакет и хорошо встряхните, чтобы каждая тушка равномерно покрылась смесью.

Такой способ позволяет не только избавиться от резкого запаха, но и обеспечивает хрустящую и аппетитную корочку во время жарки. Мойву нужно готовить на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки – это занимает всего несколько минут.

Подавать рыбу лучше сразу горячей – со свежими овощами, салатом или легким соусом по вкусу. Такая мойва получается не только вкусной, но и без неприятного запаха, который обычно сопровождает процесс приготовления.

