Как приготовить морковно-ореховый кекс с кремовой глазурью: пошаговый рецепт

Морковный кекс отлично подходит для домашней выпечки, когда хочется приготовить что-то простое, но не совсем обычное. Тертая морковь делает тесто нежным, а апельсиновая цедра и специи придают ему яркий аромат. Особую роль здесь играет миндальная мука, которая хорошо сочетается с морковью и орехами. Готовый кекс можно дополнить простым кремом из сливочного сыра и сахарной пудры.

Идея приготовления нежного морковного кекса опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

растительное масло – 80 г

пшеничная мука – 90 г

миндальная мука – 90 г

морковь – 200 г

апельсиновая цедра – с 1 апельсина

соль – щепотка

разрыхлитель – 10 г

корица – по вкусу

бадьян – по вкусу

гвоздика – по вкусу

мускатный орех – по вкусу

орехи – для украшения

Для крема:

сливочный сыр – 200-250 г

сахарная пудра – 50-65 г

Способ приготовления:

1. Морковь нужно очистить, помыть и натереть на терке. С апельсина снять цедру. Важно использовать только тонкий верхний слой кожуры без белой части.

2. В отдельной миске смешать просеянную пшеничную муку, миндальную муку, разрыхлитель, щепотку соли и специи. Если используется смесь пряностей, её нужно добавить на этом этапе.

3. В другой миске смешать яйца с сахаром и немного взбить, чтобы масса стала однородной. Добавить растительное масло и перемешать.

4. После этого добавить в яичную смесь натертую морковь и апельсиновую цедру. Перемешать, чтобы морковь равномерно распределилась.

5. Постепенно всыпать сухие ингредиенты и вымесить тесто до однородности. Не нужно долго вымешивать его, достаточно хорошо смешать все компоненты.

6. Застелить форму для выпечки пергаментом и переложить в неё тесто. Разровнять поверхность и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать примерно 45-55 минут.

7. Готовность кекса можно проверить деревянной шпажкой. Если после протыкания в центре она остается сухой, выпечку можно доставать из духовки. Точное время зависит от размера и формы для выпечки.

8. Пока кекс остывает, нужно приготовить крем. Смешать сливочный сыр с сахарной пудрой до однородной консистенции. Если кекс еще теплый, наносить крем не стоит, так как он может растаять.

9. Полностью остывший кекс покрыть кремом сверху, формируя ровный слой. По желанию десерт можно украсить измельченными орехами.

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