Как приготовить мясо по-французски на ужин: рецепт с грибами и сыром
Мясо по-французски – вкусное и сытное блюдо, которое не требует длительного приготовления. Главное – выбрать сочную свинину, которая не пересушится в духовке. Сверху добавьте нежный соус, а также обязательно натертый сыр.
Идея приготовления мяса по-французски с грибами опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- ошеек свинины – 600 г
- соль – по вкусу
- кориандр молотый – 0,5 ч.л.
- молотый перец щепотка
- сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
- лук – 1 шт.
- грибы шампиньоны – 2 шт.
- сыр – 70 г
Ингредиенты для соуса:
- крем-сыр – 3 ч.л.
- сметана – 1 ч.л.
- соль, специи – по вкусу
- чеснок – 1 маленький зубчик
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать кусками примерно по 1 см и хорошо отбить.
2. Выложить в форму для запекания, добавить соль и специи.
3. Для соуса смешать крем-сыр, сметану, измельченный чеснок, соль и специи.
4. Смазать соусом мясо, сверху выложить лук и грибы.
5. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 170 градусов.
6. За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром и вернуть в духовку до румяной корочки.
