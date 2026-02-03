Как приготовить мясо по-французски на ужин: рецепт с грибами и сыром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
696
Мясо по-французски – вкусное и сытное блюдо, которое не требует длительного приготовления. Главное – выбрать сочную свинину, которая не пересушится в духовке. Сверху добавьте нежный соус, а также обязательно натертый сыр.

Идея приготовления мяса по-французски с грибами опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

  • ошеек свинины – 600 г
  • соль – по вкусу
  • кориандр молотый – 0,5 ч.л.
  • молотый перец щепотка
  • сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
  • лук – 1 шт.
  • грибы шампиньоны – 2 шт.
  • сыр – 70 г

Ингредиенты для соуса:

  • крем-сыр – 3 ч.л.
  • сметана – 1 ч.л.
  • соль, специи – по вкусу
  • чеснок – 1 маленький зубчик

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать кусками примерно по 1 см и хорошо отбить.

2. Выложить в форму для запекания, добавить соль и специи.

3. Для соуса смешать крем-сыр, сметану, измельченный чеснок, соль и специи.

4. Смазать соусом мясо, сверху выложить лук и грибы.

5. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 170 градусов.

6. За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром и вернуть в духовку до румяной корочки.

