Как приготовить насыщенный куриный бульон: пошаговый рецепт
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Для приготовления насыщенного куриного бульона важно не только правильно подобрать ингредиенты, но и соблюсти несколько простых кулинарных приёмов. Именно они помогают добиться прозрачного, ароматного и по-настоящему домашнего вкуса. Простой способ приготовления позволяет сделать вкусное первое блюдо из доступных продуктов.
Идея приготовления идеального домашнего бульона опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Для приготовления насыщенного и ароматного куриного бульона потребуются следующие ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- луковица – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- вода – 2 л
- лавровый лист – 1-2 шт.
- чёрный перец горошком – 5-6 шт.
- соль – по вкусу
- мелкая вермишель
- свежая зелень.
Пошаговый процесс приготовления:
1. Морковь и лук предварительно обжарить на сухой сковороде до темного цвета.
2. В кастрюлю выложить куриное филе, обжаренные овощи, зубчик чеснока, лавровый лист, перец горошком и соль.
3. Смесь заливают холодной водой и доводят до кипения. После закипания снимают пену, уменьшают огонь до минимума и варят бульон примерно 1,5 часа.
4. Готовое мясо вынимают из кастрюли, а полученный бульон процеживают.
5. Блюдо подается с отдельно отваренной мелкой вермишелью, кусочками куриного филе и свежей зеленью.
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