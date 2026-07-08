Как приготовить насыщенный куриный бульон: пошаговый рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
120
Как приготовить насыщенный куриный бульон: пошаговый рецепт
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Для приготовления насыщенного куриного бульона важно не только правильно подобрать ингредиенты, но и соблюсти несколько простых кулинарных приёмов. Именно они помогают добиться прозрачного, ароматного и по-настоящему домашнего вкуса. Простой способ приготовления позволяет сделать вкусное первое блюдо из доступных продуктов.

Идея приготовления идеального домашнего бульона опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Как приготовить насыщенный куриный бульон: пошаговый рецепт

Для приготовления насыщенного и ароматного куриного бульона потребуются следующие ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • луковица – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • вода – 2 л
  • лавровый лист – 1-2 шт.
  • чёрный перец горошком – 5-6 шт.
  • соль – по вкусу
  • мелкая вермишель
  • свежая зелень.

Пошаговый процесс приготовления:

Как приготовить насыщенный куриный бульон: пошаговый рецепт

1. Морковь и лук предварительно обжарить на сухой сковороде до темного цвета.

2. В кастрюлю выложить куриное филе, обжаренные овощи, зубчик чеснока, лавровый лист, перец горошком и соль.

Как приготовить насыщенный куриный бульон: пошаговый рецепт

3. Смесь заливают холодной водой и доводят до кипения. После закипания снимают пену, уменьшают огонь до минимума и варят бульон примерно 1,5 часа.

4. Готовое мясо вынимают из кастрюли, а полученный бульон процеживают.

Как приготовить насыщенный куриный бульон: пошаговый рецепт

5. Блюдо подается с отдельно отваренной мелкой вермишелью, кусочками куриного филе и свежей зеленью.

Как приготовить насыщенный куриный бульон: пошаговый рецепт

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