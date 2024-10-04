Как приготовить нежное мясо без жарки и лишнего жира: идеальный вариант для обеда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
1,1 т.
Как приготовить нежное мясо без жарки и лишнего жира: идеальный вариант для обеда

На обед к любому гарниру можно сделать вкусное тушеное мясо. Для того чтобы оно было сочным, идеально подходит вяленый чернослив. Блюдо получается очень сочным и совсем не сухим. При этом готовится без добавления масла.

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Идея приготовления сочного мяса с черносливом для обеда опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Также обязательно добавьте свежие сливы.

Как приготовить нежное мясо без жарки и лишнего жира: идеальный вариант для обеда

Ингредиенты:

  • большие куриные филе – 2 шт.
  • лук – 2 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • вяленый чернослив – 300 г
  • сливочное масло – 40-50 г
  • вода – 2 чашки
  • соль – по вкусу
  • душистый перец – 2 шт.
  • сливы – 2-3 шт.

Способ приготовления:

Как приготовить нежное мясо без жарки и лишнего жира: идеальный вариант для обеда

1. Нарезать куриное филе кусочками.

2. Добавить в тушеную посуду вместе с уже приготовленным луком на сливочном масле.

Как приготовить нежное мясо без жарки и лишнего жира: идеальный вариант для обеда

3. От чернослива будет зависеть весь вкус – он должен быть вяленым без косточек/

4. К мясу добавить весь чернослив, 2 чашки питьевой воды, 2 зубчика порезанного чеснока, соль, кусочек масла, душистый перец.

Как приготовить нежное мясо без жарки и лишнего жира: идеальный вариант для обеда

5. Тушить на маленьком огне минут 40-50.

6. Добавить еще 1 зубчик чеснока, порезанные сливы и тушить еще 15-20 минут.

Как приготовить нежное мясо без жарки и лишнего жира: идеальный вариант для обеда

7. По желанию можно сбить чернослив в подливку или оставить как есть.

Как приготовить нежное мясо без жарки и лишнего жира: идеальный вариант для обеда

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