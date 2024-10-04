На обед к любому гарниру можно сделать вкусное тушеное мясо. Для того чтобы оно было сочным, идеально подходит вяленый чернослив. Блюдо получается очень сочным и совсем не сухим. При этом готовится без добавления масла.

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Идея приготовления сочного мяса с черносливом для обеда опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Также обязательно добавьте свежие сливы.

Ингредиенты:

большие куриные филе – 2 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

вяленый чернослив – 300 г

сливочное масло – 40-50 г

вода – 2 чашки

соль – по вкусу

душистый перец – 2 шт.

сливы – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе кусочками.

2. Добавить в тушеную посуду вместе с уже приготовленным луком на сливочном масле.

3. От чернослива будет зависеть весь вкус – он должен быть вяленым без косточек/

4. К мясу добавить весь чернослив, 2 чашки питьевой воды, 2 зубчика порезанного чеснока, соль, кусочек масла, душистый перец.

5. Тушить на маленьком огне минут 40-50.

6. Добавить еще 1 зубчик чеснока, порезанные сливы и тушить еще 15-20 минут.

7. По желанию можно сбить чернослив в подливку или оставить как есть.

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