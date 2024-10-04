Как приготовить нежное мясо без жарки и лишнего жира: идеальный вариант для обеда
На обед к любому гарниру можно сделать вкусное тушеное мясо. Для того чтобы оно было сочным, идеально подходит вяленый чернослив. Блюдо получается очень сочным и совсем не сухим. При этом готовится без добавления масла.
Идея приготовления сочного мяса с черносливом для обеда опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Также обязательно добавьте свежие сливы.
Ингредиенты:
- большие куриные филе – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- вяленый чернослив – 300 г
- сливочное масло – 40-50 г
- вода – 2 чашки
- соль – по вкусу
- душистый перец – 2 шт.
- сливы – 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. Нарезать куриное филе кусочками.
2. Добавить в тушеную посуду вместе с уже приготовленным луком на сливочном масле.
3. От чернослива будет зависеть весь вкус – он должен быть вяленым без косточек/
4. К мясу добавить весь чернослив, 2 чашки питьевой воды, 2 зубчика порезанного чеснока, соль, кусочек масла, душистый перец.
5. Тушить на маленьком огне минут 40-50.
6. Добавить еще 1 зубчик чеснока, порезанные сливы и тушить еще 15-20 минут.
7. По желанию можно сбить чернослив в подливку или оставить как есть.
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