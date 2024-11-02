Нутелла – это одна из самых популярных вкусностей в мире. Она нравится как детям, так и взрослым, ведь имеет неповторимый шоколадный вкус. Это изделие отлично подходит и для самостоятельного употребления и для использования в качестве разнообразных начинок.

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Но она очень калорийна, поэтому позволить себе ее может далеко все. А вот с рецептом фудблогера с ником ask_edith, который она опубликовала в Instagram, приготовить дома нутеллу и наслаждаться ее вкусом теперь сможет каждый, кто является поклонником здорового питания.

Ингредиенты

Авокадо Хаас – 1 шт

Банан спелый – 1 шт.

Какао – 2 ст.л.

Кленовый сироп медовый кофе – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Авокадо чистим и вынимаем кожуру.

2. Банан чистим и измельчаем. Он должен быть очень спелым.

3. Все ингредиенты складываем в чашу блендера и измельчаем до однородной массы.

4. Подаем к столу в виде мусса или в качестве намазки на хлеб.

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