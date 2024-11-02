Как приготовить нутеллу, которую можно есть даже поклонникам здорового питания: простой рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как приготовить нутеллу, которую можно есть даже поклонникам здорового питания: простой рецепт

Нутелла – это одна из самых популярных вкусностей в мире. Она нравится как детям, так и взрослым, ведь имеет неповторимый шоколадный вкус. Это изделие отлично подходит и для самостоятельного употребления и для использования в качестве разнообразных начинок.

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Но она очень калорийна, поэтому позволить себе ее может далеко все. А вот с рецептом фудблогера с ником ask_edith, который она опубликовала в Instagram, приготовить дома нутеллу и наслаждаться ее вкусом теперь сможет каждый, кто является поклонником здорового питания.

Как приготовить нутеллу, которую можно есть даже поклонникам здорового питания: простой рецепт

Ингредиенты

  • Авокадо Хаас – 1 шт
  • Банан спелый – 1 шт.
  • Какао – 2 ст.л.
  • Кленовый сироп медовый кофе – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Авокадо чистим и вынимаем кожуру.

Как приготовить нутеллу, которую можно есть даже поклонникам здорового питания: простой рецепт

2. Банан чистим и измельчаем. Он должен быть очень спелым.

Как приготовить нутеллу, которую можно есть даже поклонникам здорового питания: простой рецепт

3. Все ингредиенты складываем в чашу блендера и измельчаем до однородной массы.

Как приготовить нутеллу, которую можно есть даже поклонникам здорового питания: простой рецепт

4. Подаем к столу в виде мусса или в качестве намазки на хлеб.

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