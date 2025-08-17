Все рецепты
Как приготовить овсянку, чтобы ее ели все: оригинальный рецепт в духовке
Самый популярный вариант приготовления овсянки – просто залить ее водой. Но такая каша может быть значительно вкуснее, если ее запечь. Обязательно добавьте шоколад и орехи.
Идея приготовления вкусной запеченной овсянки с орехами и шоколадом опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- банан
- яйца – 1 шт.
- молоко – 100 мл.
- какао – 30 г
- овсянка – 50 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- сахар – по вкусу
- шоколад и орехи – по желанию
Способ приготовления:
1. Взбить все ингредиенты в чаше блендера до однородности.
2. Перелить массу в форму для запекания.
3. Сверху посыпать орешками.
4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку.
5. Готовить 20-25 минут.
