Самый популярный вариант приготовления овсянки – просто залить ее водой. Но такая каша может быть значительно вкуснее, если ее запечь. Обязательно добавьте шоколад и орехи.

Идея приготовления вкусной запеченной овсянки с орехами и шоколадом опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

банан

яйца – 1 шт.

молоко – 100 мл.

какао – 30 г

овсянка – 50 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

сахар – по вкусу

шоколад и орехи – по желанию

Способ приготовления:

1. Взбить все ингредиенты в чаше блендера до однородности.

2. Перелить массу в форму для запекания.

3. Сверху посыпать орешками.

4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку.

5. Готовить 20-25 минут.

