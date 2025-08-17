Как приготовить овсянку, чтобы ее ели все: оригинальный рецепт в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
135
Самый популярный вариант приготовления овсянки – просто залить ее водой. Но такая каша может быть значительно вкуснее, если ее запечь. Обязательно добавьте шоколад и орехи.

Идея приготовления вкусной запеченной овсянки с орехами и шоколадом опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • банан
  • яйца – 1 шт.
  • молоко – 100 мл.
  • какао – 30 г
  • овсянка – 50 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • сахар – по вкусу
  • шоколад и орехи – по желанию

Способ приготовления:

1. Взбить все ингредиенты в чаше блендера до однородности.

2. Перелить массу в форму для запекания.

3. Сверху посыпать орешками.

4. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку.

5. Готовить 20-25 минут.

