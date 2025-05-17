Как приготовить овсянку, чтобы ее точно ели: делимся вкусным рецептом
Из овсянки, которую все привыкли есть в виде каши, можно приготовить очень вкусные и воздушные кексы. У вас получится полноценный десерт, от которого точно никто не откажется. Он, к тому же, еще и очень полезный.
Идея приготовления воздушных висянких кексов опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Для сочности добавьте в тесто яблоко.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 100 г
- кефир – 100 мл.
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
- яблоко – 1 шт. (примерно 100 г)
- шоколадные капли – 2 ч.л.
- сливочное масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Разбить яйца.
2. Добавить соль и немного сахара.
3. Хорошо перемешать.
4. Всыпать овсянку.
5. Добавить теплый кефир и разрыхлитель с мукой.
6. Еще раз хорошо перемешать.
7. Добавить мелко нарезанное яблоко и немного шоколада.
8. Выложить в формы для кексов, предварительно смазанные маслом. Формы наполнять не до конца.
9. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 25 минут.
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