Из овсянки, которую все привыкли есть в виде каши, можно приготовить очень вкусные и воздушные кексы. У вас получится полноценный десерт, от которого точно никто не откажется. Он, к тому же, еще и очень полезный.

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Идея приготовления воздушных висянких кексов опубликована на странице фудблогера Виталины Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Для сочности добавьте в тесто яблоко.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 100 г

кефир – 100 мл.

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст.л.

мука – 1 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

яблоко – 1 шт. (примерно 100 г)

шоколадные капли – 2 ч.л.

сливочное масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Разбить яйца.

2. Добавить соль и немного сахара.

3. Хорошо перемешать.

4. Всыпать овсянку.

5. Добавить теплый кефир и разрыхлитель с мукой.

6. Еще раз хорошо перемешать.

7. Добавить мелко нарезанное яблоко и немного шоколада.

8. Выложить в формы для кексов, предварительно смазанные маслом. Формы наполнять не до конца.

9. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 25 минут.

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