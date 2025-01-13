Многие хозяйки отказываются от приготовления печени из-за ее специфического горького привкуса. Для того, чтобы от него избавиться, следует приложить немалые усилия и точно следовать рецепту. Только тогда получится действительно вкусное и не горькое основное блюдо.

Видео дня

Тем не менее, фудблогер с ником marina frolova в Instagram рассказала, как приготовить печень без горечи, не прилагая много усилий. Как оказалось, для этого понадобятся яблоки.

Ингредиенты

Мука – 100 гр

Мускатный орех – ¼ ч.л.

Соль

Перец

Куриная печень – 500 гр

Коньяк – 2 ст.л.

Яблоки зеленые твердые – 2-3 шт.

Лук синий – 2 шт

Коричневый сахар – 2 ст.л.

Сливочное масло – 50 гр

Масло

Способ приготовления

1. В миску с мукой добавьте мускатный орех, соль и перец в перемешайте.

2. Зачищенную печень от пленок обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Главное не жарить. Печень должна оставаться розовой внутри.

3. Влейте коньяк в печень и готовьте еще 2 минуты. Идеально, если у вас есть дома кухонная горелка, тогда подожгите коньяк и фламбируйте печень.

4. Нарежьте яблоки на 8 частей и синий лук на 4 части, выложите их в сковороду, добавьте коричневый сахар и масло и карамелизуйте до золотистого цвета.

5. Соедините яблоки и лук с печенью.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты печени: