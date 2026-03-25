Как приготовить печеночный паштет, чтобы он не горчил: самый простой рецепт
Домашний паштет всегда вкуснее и полезнее. Его можно быстро приготовить, если сначала просто все обжарить, а затем взбить. Особую нежность блюду придаст сливочное масло.
Идея приготовления нежного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера diana.domovych в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 г куриной печени
- 1 луковицу
- 1 морковку
- 50 г сливочного масла
- соль, перец, специи
- 3 ст.л. сметаны или сливок
Способ приготовления:
1. Зачищаем печень от прожилок.
2. Обжариваем по несколько минут с двух сторон.
3. Добавляем нарезанный лук и натертую морковь, обжариваем 5-7 минут, помешивая.
4. Добавляем сметану или сливки и протушиваем 20 минут, пока не испарится почти вся жидкость (должно остаться буквально 3-4 ст.л.).
5. Перекладываем в чашу где будем взбивать блендером.
6. Добавляем кусочек масла, специи и взбиваем блендером.
7. Перекладываем в емкость, в которой будем хранить, и в холодильник на несколько часов.
