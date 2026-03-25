Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как приготовить печеночный паштет, чтобы он не горчил: самый простой рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
663
Домашний паштет всегда вкуснее и полезнее. Его можно быстро приготовить, если сначала просто все обжарить, а затем взбить. Особую нежность блюду придаст сливочное масло.

Идея приготовления нежного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера diana.domovych в Instagram.

Ингредиенты:

  • 300 г куриной печени
  • 1 луковицу
  • 1 морковку
  • 50 г сливочного масла
  • соль, перец, специи
  • 3 ст.л. сметаны или сливок

Способ приготовления:

1. Зачищаем печень от прожилок.

2. Обжариваем по несколько минут с двух сторон.

3. Добавляем нарезанный лук и натертую морковь, обжариваем 5-7 минут, помешивая.

4. Добавляем сметану или сливки и протушиваем 20 минут, пока не испарится почти вся жидкость (должно остаться буквально 3-4 ст.л.).

5. Перекладываем в чашу где будем взбивать блендером.

6. Добавляем кусочек масла, специи и взбиваем блендером.

7. Перекладываем в емкость, в которой будем хранить, и в холодильник на несколько часов.

Сейчас мы готовим

Все рецепты