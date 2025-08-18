Как приготовить перловку, чтобы ее ели все: вкус вас приятно удивит
Перловая каша считается достаточно обыденной и дешевой кашей. Но из такого продукта можно приготовить действительно сытное и вкусное блюдо для всей семьи. Достаточно лишь добавить курицу, а также несколько сочных сезонных овощей.
Идея приготовления перловки с курицей и овощами в духовке опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram.
Ингредиенты:
- перловая крупа – 250 г
- куриное филе или бедра без кости – 500 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- томатная паста – 1 ст.л. (или 2 помидора)
- масло для жарки – 2 ст.л
- соль – по вкусу
- вода или бульон – 700-750 мл.
- соль – 1,5 ч.л. (примерно 9-10 г)
- паприка сладкая – 1 ч.л. (или копченая еще лучше, если любите дымок)
- куркума – 0.5 ч.л. (для цвета и тепла)
- черный перец – 0.5 ч. л.
- чеснок сухой – 0.5 ч.л.
- лавровый лист – 2 шт.
- смесь итальянских трав или тимьян – 0.5 ч.л.
- перец (горошком) – 3-4 шт.
Способ приготовления:
1. Перловку замочить минимум на 3 часа. Промыть.
2. Курицу нарезать кубиками, обжарить до легкой корочки. Вынуть.
3. В той же сковородке обжарить лук, морковь, перец, добавить чеснок и томатную пасту.
4. Готовить 5 минут.
5. Добавить специи, прогреть еще минуту.
6. В глубокую форму выложить перловку, овощи, курицу.
7. Перемешать и залить бульоном.
8. Накрыть крышкой или фольгой и запекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.
9. В конце можно открыть и подрумянить верх.
10. Посыпать зеленью по желанию и подавать в горячем виде.
