Как приготовить перловку, чтобы ее ели все: вкус вас приятно удивит

Перловая каша считается достаточно обыденной и дешевой кашей. Но из такого продукта можно приготовить действительно сытное и вкусное блюдо для всей семьи. Достаточно лишь добавить курицу, а также несколько сочных сезонных овощей.

Идея приготовления перловки с курицей и овощами в духовке опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram.

Ингредиенты:

перловая крупа – 250 г

куриное филе или бедра без кости – 500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

томатная паста – 1 ст.л. (или 2 помидора)

масло для жарки – 2 ст.л

соль – по вкусу

вода или бульон – 700-750 мл.

соль – 1,5 ч.л. (примерно 9-10 г)

паприка сладкая – 1 ч.л. (или копченая еще лучше, если любите дымок)

куркума – 0.5 ч.л. (для цвета и тепла)

черный перец – 0.5 ч. л.

чеснок сухой – 0.5 ч.л.

лавровый лист – 2 шт.

смесь итальянских трав или тимьян – 0.5 ч.л.

перец (горошком) – 3-4 шт.

Способ приготовления:

1. Перловку замочить минимум на 3 часа. Промыть.

2. Курицу нарезать кубиками, обжарить до легкой корочки. Вынуть.

3. В той же сковородке обжарить лук, морковь, перец, добавить чеснок и томатную пасту.

4. Готовить 5 минут.

5. Добавить специи, прогреть еще минуту.

6. В глубокую форму выложить перловку, овощи, курицу.

7. Перемешать и залить бульоном.

8. Накрыть крышкой или фольгой и запекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.

9. В конце можно открыть и подрумянить верх.

10. Посыпать зеленью по желанию и подавать в горячем виде.

