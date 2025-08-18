Как приготовить перловку, чтобы ее ели все: вкус вас приятно удивит

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
66
Перловая каша считается достаточно обыденной и дешевой кашей. Но из такого продукта можно приготовить действительно сытное и вкусное блюдо для всей семьи. Достаточно лишь добавить курицу, а также несколько сочных сезонных овощей.

Идея приготовления перловки с курицей и овощами в духовке опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram.

Ингредиенты:

  • перловая крупа – 250 г
  • куриное филе или бедра без кости – 500 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • томатная паста – 1 ст.л. (или 2 помидора)
  • масло для жарки – 2 ст.л
  • соль – по вкусу
  • вода или бульон – 700-750 мл.
  • соль – 1,5 ч.л. (примерно 9-10 г)
  • паприка сладкая – 1 ч.л. (или копченая еще лучше, если любите дымок)
  • куркума – 0.5 ч.л. (для цвета и тепла)
  • черный перец – 0.5 ч. л.
  • чеснок сухой – 0.5 ч.л.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • смесь итальянских трав или тимьян – 0.5 ч.л.
  • перец (горошком) – 3-4 шт.

Способ приготовления:

1. Перловку замочить минимум на 3 часа. Промыть.

2. Курицу нарезать кубиками, обжарить до легкой корочки. Вынуть.

3. В той же сковородке обжарить лук, морковь, перец, добавить чеснок и томатную пасту.

4. Готовить 5 минут.

5. Добавить специи, прогреть еще минуту.

6. В глубокую форму выложить перловку, овощи, курицу.

7. Перемешать и залить бульоном.

8. Накрыть крышкой или фольгой и запекать 40-50 минут при температуре 180 градусов.

9. В конце можно открыть и подрумянить верх.

10. Посыпать зеленью по желанию и подавать в горячем виде.

