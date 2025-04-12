Как приготовить популярную лапшу WOK: с курицей и болгарским перцем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
6
Как приготовить популярную лапшу WOK: с курицей и болгарским перцем

Лапша WOK – традиционное китайское блюдо, которое стало сейчас особенно популярным в Украине. Вам не придется ничего отваривать, поэтому все готовится прямо на сковородке. Добавьте много сочного куриного мяса, овощей, а также соевый соус и просто все прожарьте.

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Идея приготовления трендовой лапши WOK с курицей опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. В конце добавьте зелень и кунжут.

Как приготовить популярную лапшу WOK: с курицей и болгарским перцем

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 2 шт.
  • вермишель быстрого приготовления – 2 шт.
  • соевый соус – 150 мл.
  • кунжут
  • зеленый лук

Способ приготовления:

Как приготовить популярную лапшу WOK: с курицей и болгарским перцем

1. Нарежьте полосками куриное филе и обжарьте на растительном масле.

2. Овощи пореже полосками.

Как приготовить популярную лапшу WOK: с курицей и болгарским перцем

3. Добавьте морковь и лук.

6. Обжарьте 5 минут, наконец добавьте перец.

Как приготовить популярную лапшу WOK: с курицей и болгарским перцем

7. Обжаривайте до готовности.

Как приготовить популярную лапшу WOK: с курицей и болгарским перцем

8. Вермишель быстрого приготовления залейте кипятком и оставьте на 3 минуты.

Как приготовить популярную лапшу WOK: с курицей и болгарским перцем

9. После извлеките из воды и добавьте на сковородку.

Как приготовить популярную лапшу WOK: с курицей и болгарским перцем

10. Залейте соевым соусом и добавьте специи.

11. Перемешайте, протушите 2 минуты. Украсьте зеленым луком и кунжутом.

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