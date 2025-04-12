Как приготовить популярную лапшу WOK: с курицей и болгарским перцем
Лапша WOK – традиционное китайское блюдо, которое стало сейчас особенно популярным в Украине. Вам не придется ничего отваривать, поэтому все готовится прямо на сковородке. Добавьте много сочного куриного мяса, овощей, а также соевый соус и просто все прожарьте.
Идея приготовления трендовой лапши WOK с курицей опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. В конце добавьте зелень и кунжут.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- вермишель быстрого приготовления – 2 шт.
- соевый соус – 150 мл.
- кунжут
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Нарежьте полосками куриное филе и обжарьте на растительном масле.
2. Овощи пореже полосками.
3. Добавьте морковь и лук.
6. Обжарьте 5 минут, наконец добавьте перец.
7. Обжаривайте до готовности.
8. Вермишель быстрого приготовления залейте кипятком и оставьте на 3 минуты.
9. После извлеките из воды и добавьте на сковородку.
10. Залейте соевым соусом и добавьте специи.
11. Перемешайте, протушите 2 минуты. Украсьте зеленым луком и кунжутом.
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