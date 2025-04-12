Лапша WOK – традиционное китайское блюдо, которое стало сейчас особенно популярным в Украине. Вам не придется ничего отваривать, поэтому все готовится прямо на сковородке. Добавьте много сочного куриного мяса, овощей, а также соевый соус и просто все прожарьте.

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Идея приготовления трендовой лапши WOK с курицей опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. В конце добавьте зелень и кунжут.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 2 шт.

вермишель быстрого приготовления – 2 шт.

соевый соус – 150 мл.

кунжут

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Нарежьте полосками куриное филе и обжарьте на растительном масле.

2. Овощи пореже полосками.

3. Добавьте морковь и лук.

6. Обжарьте 5 минут, наконец добавьте перец.

7. Обжаривайте до готовности.

8. Вермишель быстрого приготовления залейте кипятком и оставьте на 3 минуты.

9. После извлеките из воды и добавьте на сковородку.

10. Залейте соевым соусом и добавьте специи.

11. Перемешайте, протушите 2 минуты. Украсьте зеленым луком и кунжутом.

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