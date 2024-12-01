Как приготовить популярные в кафе пирожные "Шу" дома: пошаговый рецепт
Слово "Шу" пришло к нам из Древнего Египта, где оно означало "пустоту". В дословном переводе это слово можно понять как сочетание воздуха и неба. Именно такие ощущения вызывает поедание пирожного "Шу", хорошо знакомого нам с детства.
Как правильно приготовить этот невероятный десерт так, чтобы можно было насладиться на полную и почувствовать то же желаемое сочетание воздуха и неба, точно знает шеф-повар Лиза Глинская. В Instagram она опубликовала пошаговый рецепт, четко следуя которому десерт всегда получится удачным.
Ингредиенты для штройзеля
- Мука – 50 гр
- Сахар – 50 гр
- Сливочное масло от 82% холодное – 40 гр
Ингредиенты для заварного теста на 60 пирожных.
- Молоко – 125 мл
- Вода – 125 мл
- Соль – 2 гр
- Сахар – 10 гр
- Сливочное масло от 82% – 100 гр
- Мука – 150 гр
- Яйца – 5 шт
Ингредиенты для ягодного мармелада
- Ягодное пюре – 200 гр
- Сахар – 30 гр
- Крахмал кукурузный – 15 гр
Ингредиенты для заварного крема
- Молоко – 500 мл
- Желтки – 5 шт
- Сахар – 40 гр
- Мука – 25 гр
- Крахмал кукурузный – 25 гр
- Сливочное масло от 82% – 80 гр
Способ приготовления штройзеля
1. Соедините сахар, муку и сливочное масло, разомните руками до однородной консистенции.
2. Уложите тесто между двумя листами пергамента и раскатайте до толщины 1 мм. Уберите на 15 минут в морозилку.
Способ приготовления заварного теста
1. Отправьте в сотейник воду, молоко, соль, сахар и сливочное масло. Поставьте на огонь, доведите до кипения.
2. Отправьте в чашу комбайна муку, на слабых оборотах залейте закипавшую массу, перемешайте.
3. Переложите тесто в сотейник и подсушите на огне до образования тонкой корочки на дне сотейника.
4. Поверните тесто в чашу комбайна, помешивая на средних оборотах, дайте тесту охладить до температуры 40-45°С.
5. Пробейте яйца погружным блендером и пропустите через сито. Вмешайте яйца порциями на небольших оборотах в тесто.
6. Переложить тесто в кондитерский мешок с круглой насадкой 10 мм.
7. Разогрейте духовку на 190°С, режим без обдува.
8. Отсадите пирожные на пергамент диаметром 3-4 см на расстоянии 3-4 см.
9. Извлеките штройзель из морозилки, снимите пергамент. Вырежьте с помощью кольца диаметром 3,5-4 см (на 1 см больше шу) из штройзеля круга. Выложите их на шу.
10. Отправьте пирожные выпекаться в духовку – в духовке должно быть не более одного противня. Выпекайте первые 15 минут при температуре 190°С, последующие 15-20 минут – при температуре 160-165°С. Духовку при выпекании открывать нельзя.
Способ приготовления ягодного мармелада
1. Отправьте все ингредиенты в сотейник, поставьте на огонь, при постоянном помешивании заварите крахмал, чтобы пропал привкус крахмала.
2. Переложите мармелад в миску, накройте в контакт пленкой, дайте остыть. Поставьте мармелад в холодильник. Перед использованием разомните мармелад до однородности, переложите кондитерский мешок без насадки.
Способ приготовления заварного крема
1. Отправьте молоко в сотейник, поставьте на средний огонь
2. Разотрите желтки с сахаром.
3. Добавьте муку и кукурузный крахмал, перемешайте.
4. Добавьте в массу треть теплого молока, перемешайте до однородности.
5. Переложите массу в сотейник в молоко, поставьте на огонь и при постоянном помешивании заварите крем.
6. Добавьте сливочное масло, перемешайте. Перелейте в миску, накройте пленкой в контакт и дайте остыть. Отправьте в холодильник на 3 часа.
7. Перемешайте, переведите в кондитерский мешок с круглой насадкой 8 мм.
Способ наполнения пирожных
1. Сделайте на дне готовых шу с помощью насадки или ножа отверстия.
2. Наполните шу кремом и мармеладом.
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