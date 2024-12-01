Слово "Шу" пришло к нам из Древнего Египта, где оно означало "пустоту". В дословном переводе это слово можно понять как сочетание воздуха и неба. Именно такие ощущения вызывает поедание пирожного "Шу", хорошо знакомого нам с детства.

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Как правильно приготовить этот невероятный десерт так, чтобы можно было насладиться на полную и почувствовать то же желаемое сочетание воздуха и неба, точно знает шеф-повар Лиза Глинская. В Instagram она опубликовала пошаговый рецепт, четко следуя которому десерт всегда получится удачным.

Ингредиенты для штройзеля

Мука – 50 гр

Сахар – 50 гр

Сливочное масло от 82% холодное – 40 гр

Ингредиенты для заварного теста на 60 пирожных.

Молоко – 125 мл

Вода – 125 мл

Соль – 2 гр

Сахар – 10 гр

Сливочное масло от 82% – 100 гр

Мука – 150 гр

Яйца – 5 шт

Ингредиенты для ягодного мармелада

Ягодное пюре – 200 гр

Сахар – 30 гр

Крахмал кукурузный – 15 гр

Ингредиенты для заварного крема

Молоко – 500 мл

Желтки – 5 шт

Сахар – 40 гр

Мука – 25 гр

Крахмал кукурузный – 25 гр

Сливочное масло от 82% – 80 гр

Способ приготовления штройзеля

1. Соедините сахар, муку и сливочное масло, разомните руками до однородной консистенции.

2. Уложите тесто между двумя листами пергамента и раскатайте до толщины 1 мм. Уберите на 15 минут в морозилку.

Способ приготовления заварного теста

1. Отправьте в сотейник воду, молоко, соль, сахар и сливочное масло. Поставьте на огонь, доведите до кипения.

2. Отправьте в чашу комбайна муку, на слабых оборотах залейте закипавшую массу, перемешайте.

3. Переложите тесто в сотейник и подсушите на огне до образования тонкой корочки на дне сотейника.

4. Поверните тесто в чашу комбайна, помешивая на средних оборотах, дайте тесту охладить до температуры 40-45°С.

5. Пробейте яйца погружным блендером и пропустите через сито. Вмешайте яйца порциями на небольших оборотах в тесто.

6. Переложить тесто в кондитерский мешок с круглой насадкой 10 мм.

7. Разогрейте духовку на 190°С, режим без обдува.

8. Отсадите пирожные на пергамент диаметром 3-4 см на расстоянии 3-4 см.

9. Извлеките штройзель из морозилки, снимите пергамент. Вырежьте с помощью кольца диаметром 3,5-4 см (на 1 см больше шу) из штройзеля круга. Выложите их на шу.

10. Отправьте пирожные выпекаться в духовку – в духовке должно быть не более одного противня. Выпекайте первые 15 минут при температуре 190°С, последующие 15-20 минут – при температуре 160-165°С. Духовку при выпекании открывать нельзя.

Способ приготовления ягодного мармелада

1. Отправьте все ингредиенты в сотейник, поставьте на огонь, при постоянном помешивании заварите крахмал, чтобы пропал привкус крахмала.

2. Переложите мармелад в миску, накройте в контакт пленкой, дайте остыть. Поставьте мармелад в холодильник. Перед использованием разомните мармелад до однородности, переложите кондитерский мешок без насадки.

Способ приготовления заварного крема

1. Отправьте молоко в сотейник, поставьте на средний огонь

2. Разотрите желтки с сахаром.

3. Добавьте муку и кукурузный крахмал, перемешайте.

4. Добавьте в массу треть теплого молока, перемешайте до однородности.

5. Переложите массу в сотейник в молоко, поставьте на огонь и при постоянном помешивании заварите крем.

6. Добавьте сливочное масло, перемешайте. Перелейте в миску, накройте пленкой в контакт и дайте остыть. Отправьте в холодильник на 3 часа.

7. Перемешайте, переведите в кондитерский мешок с круглой насадкой 8 мм.

Способ наполнения пирожных

1. Сделайте на дне готовых шу с помощью насадки или ножа отверстия.

2. Наполните шу кремом и мармеладом.

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