Как приготовить популярный торт "Пани Валевская": всего два коржа и очень нежный крем

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Как приготовить популярный торт 'Пани Валевская': всего два коржа и очень нежный крем

"Госпожа Валевская" – торт, в основе которого песочное тесто, а также ореховое безе. Десерт имеет польское происхождение, а называется так в честь графини Марии Валевской. В Украине торт тоже прижился, и его умеют готовить многие хозяйки.

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Идея приготовления торта "Госпожа Валевская" опубликована на странице фудблогера Наталии Рыжковой (natali ryzkova) в Instagram. Десерт очень простой, потому что нужно сделать всего два лепешка.

Как приготовить популярный торт ''Пани Валевская'': всего два коржа и очень нежный крем

Ингредиенты длякоржей:

  • желтки – 4 шт.
  • сметана – 4 ст.л.
  • сахар – 200 г
  • разрыхлитель к тесту – 2 ч.л.
  • мука – 400 грамм
  • масло или маргарин – 200 г

Способ приготовления:

Как приготовить популярный торт ''Пани Валевская'': всего два коржа и очень нежный крем

1. Масло и муку перетереть вместе, сделать такую крошку.

2. Добавить все продукты и замешать – оно должно получиться хрупким.

3. Разделить его на 2 части. Каждая часть будет с начинкой.

Как приготовить популярный торт ''Пани Валевская'': всего два коржа и очень нежный крем

Ингредиенты для начинки:

  • грецкие орехи – 100 г
  • варенье – 100 мл.
  • белки – 4 шт.
  • сахар – 4 ст.л.

Способ приготовления:

Как приготовить популярный торт ''Пани Валевская'': всего два коржа и очень нежный крем

1. Раскатать тесто, сверху лепешку смазать вареньем.

2. Посыпать орехами и выложить сверху.

3. Поставить в духовку на 25 минут выпекать при температуре 180 градусов.

Как приготовить популярный торт ''Пани Валевская'': всего два коржа и очень нежный крем

Ингредиенты для крема:

  • масло – 500 г
  • вареное сгущенку – 300 г

Способ приготовления:

Как приготовить популярный торт ''Пани Валевская'': всего два коржа и очень нежный крем

1. Ингредиенты соединить.

2. Сбить до великолепия

3. Коржи смазать кремом.

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