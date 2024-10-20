"Госпожа Валевская" – торт, в основе которого песочное тесто, а также ореховое безе. Десерт имеет польское происхождение, а называется так в честь графини Марии Валевской. В Украине торт тоже прижился, и его умеют готовить многие хозяйки.

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Идея приготовления торта "Госпожа Валевская" опубликована на странице фудблогера Наталии Рыжковой (natali ryzkova) в Instagram. Десерт очень простой, потому что нужно сделать всего два лепешка.

Ингредиенты длякоржей:

желтки – 4 шт.

сметана – 4 ст.л.

сахар – 200 г

разрыхлитель к тесту – 2 ч.л.

мука – 400 грамм

масло или маргарин – 200 г

Способ приготовления:

1. Масло и муку перетереть вместе, сделать такую крошку.

2. Добавить все продукты и замешать – оно должно получиться хрупким.

3. Разделить его на 2 части. Каждая часть будет с начинкой.

Ингредиенты для начинки:

грецкие орехи – 100 г

варенье – 100 мл.

белки – 4 шт.

сахар – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Раскатать тесто, сверху лепешку смазать вареньем.

2. Посыпать орехами и выложить сверху.

3. Поставить в духовку на 25 минут выпекать при температуре 180 градусов.

Ингредиенты для крема:

масло – 500 г

вареное сгущенку – 300 г

Способ приготовления:

1. Ингредиенты соединить.

2. Сбить до великолепия

3. Коржи смазать кремом.

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