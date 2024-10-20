Как приготовить популярный торт "Пани Валевская": всего два коржа и очень нежный крем
"Госпожа Валевская" – торт, в основе которого песочное тесто, а также ореховое безе. Десерт имеет польское происхождение, а называется так в честь графини Марии Валевской. В Украине торт тоже прижился, и его умеют готовить многие хозяйки.
Идея приготовления торта "Госпожа Валевская" опубликована на странице фудблогера Наталии Рыжковой (natali ryzkova) в Instagram. Десерт очень простой, потому что нужно сделать всего два лепешка.
Ингредиенты длякоржей:
- желтки – 4 шт.
- сметана – 4 ст.л.
- сахар – 200 г
- разрыхлитель к тесту – 2 ч.л.
- мука – 400 грамм
- масло или маргарин – 200 г
Способ приготовления:
1. Масло и муку перетереть вместе, сделать такую крошку.
2. Добавить все продукты и замешать – оно должно получиться хрупким.
3. Разделить его на 2 части. Каждая часть будет с начинкой.
Ингредиенты для начинки:
- грецкие орехи – 100 г
- варенье – 100 мл.
- белки – 4 шт.
- сахар – 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Раскатать тесто, сверху лепешку смазать вареньем.
2. Посыпать орехами и выложить сверху.
3. Поставить в духовку на 25 минут выпекать при температуре 180 градусов.
Ингредиенты для крема:
- масло – 500 г
- вареное сгущенку – 300 г
Способ приготовления:
1. Ингредиенты соединить.
2. Сбить до великолепия
3. Коржи смазать кремом.
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