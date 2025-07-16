Многие люди думают, что оладьи не получатся воздушными без соды или разрыхлителя. На самом деле это не совсем так. Если знать одну простую хитрость, можно приготовить воздушные оладьи и без всяких химических добавок. Все зависит не от количества ингредиентов, а от их правильной температуры. Этот способ давно используют опытные хозяйки.

Редакция FoodOboz делится важными нюансами приготовления пышных оладий. Также в материале вы найдете пошаговый рецепт изделий с точными пропорциями.

Секрет рыхлой текстуры оладий заключается в теплом кефире

Если взять продукт просто из холодильника, тесто получится тяжелым, а оладьи плоскими. А вот немного подогретый кефир, примерно до температуры тела (36-38°C), позволяет ингредиентам лучше соединиться. Такая смесь поднимается естественным способом без соды или других разрыхлителей.

Чтобы тесто получилось идеальным, нужно постепенно добавлять просеянную муку

Консистенция должна напоминать густую сметану. Очень важно не переливать кефир и не пересыпать муку, иначе блюдо получится тяжелым. После того, как тесто готово, его стоит оставить на 5-10 минут, чтобы оно "отдохнуло".

Оладьи жарят на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла

Сформируйте ложкой небольшие порции теста и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Благодаря теплой основе, они легко поднимаются, становятся мягкими и упругими.

Ингредиенты для пышных оладий без соды:

кефир (теплый) – 250 мл.

яйцо – 1 шт.

сахар – 1-2 ст.л.

соль – щепотка

мука – около 200 г (до густоты сметаны)

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешать теплый кефир, яйцо, соль и сахар.

2. Хорошо взбить смесь венчиком.

3. Постепенно добавьте муку, постоянно перемешивая, чтобы не образовывались комочки.

4. Когда тесто будет густым, но мягким, оставьте его на несколько минут.

5. Жарьте оладьи на разогретой сковороде до румяного цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: