Потребление жареных или запеченных ребрышек – отдельный вид гастрономического удовольствия. При правильном приготовлении это блюдо просто тает во рту и не оставляет других вариантов, кроме как съесть все сразу.

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Фудблогер с ником vika filipka в Instagram представила рецепт приготовления блюда, в котором нет ничего сложного. В результате вы получите ребрышки, которые будут вкуснее, чем в реберне, и точно мгновенно опустошите тарелку.

Ингредиенты

Свиные ребра – 1 кг

Соевый соус – 4 ст.л.

Кетчуп – 4 ст.л.

Мед – 2 ст.л.

Подсолнечное масло – 2 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Черный перец – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Чеснок сухой – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Ребра складываем в глубокую емкость.

2. Добавляем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем.

3. Отправляем в холодильник минимум на 1 час, а лучше на ночь.

4. Вынимаем из холодильника и оставляем на 30 мин при комнатной температуре.

5. Заворачиваем ребра в фольгу и отправляем выпекаться в течение 1 часа при 180 градусах.

6. Раскрываем фольгу, смазываем оставшимся соусом и допекаем, пока на ребрах не появится золотистая корочка.

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