Как приготовить ребрышки дома так, чтобы было вкуснее, чем в реберне: несколько секретов идеального блюда

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как приготовить ребрышки дома так, чтобы было вкуснее, чем в реберне: несколько секретов идеального блюда

Потребление жареных или запеченных ребрышек – отдельный вид гастрономического удовольствия. При правильном приготовлении это блюдо просто тает во рту и не оставляет других вариантов, кроме как съесть все сразу.

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Фудблогер с ником vika filipka в Instagram представила рецепт приготовления блюда, в котором нет ничего сложного. В результате вы получите ребрышки, которые будут вкуснее, чем в реберне, и точно мгновенно опустошите тарелку.

Как приготовить ребрышки дома так, чтобы было вкуснее, чем в реберне: несколько секретов идеального блюда

Ингредиенты

  • Свиные ребра – 1 кг
  • Соевый соус – 4 ст.л.
  • Кетчуп – 4 ст.л.
  • Мед – 2 ст.л.
  • Подсолнечное масло – 2 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Черный перец – 1 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Чеснок сухой – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Ребра складываем в глубокую емкость.

2. Добавляем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем.

Как приготовить ребрышки дома так, чтобы было вкуснее, чем в реберне: несколько секретов идеального блюда

3. Отправляем в холодильник минимум на 1 час, а лучше на ночь.

4. Вынимаем из холодильника и оставляем на 30 мин при комнатной температуре.

Как приготовить ребрышки дома так, чтобы было вкуснее, чем в реберне: несколько секретов идеального блюда

5. Заворачиваем ребра в фольгу и отправляем выпекаться в течение 1 часа при 180 градусах.

Как приготовить ребрышки дома так, чтобы было вкуснее, чем в реберне: несколько секретов идеального блюда

6. Раскрываем фольгу, смазываем оставшимся соусом и допекаем, пока на ребрах не появится золотистая корочка.

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