Как приготовить ребрышки дома так, чтобы было вкуснее, чем в реберне: несколько секретов идеального блюда
Потребление жареных или запеченных ребрышек – отдельный вид гастрономического удовольствия. При правильном приготовлении это блюдо просто тает во рту и не оставляет других вариантов, кроме как съесть все сразу.
Фудблогер с ником vika filipka в Instagram представила рецепт приготовления блюда, в котором нет ничего сложного. В результате вы получите ребрышки, которые будут вкуснее, чем в реберне, и точно мгновенно опустошите тарелку.
Ингредиенты
- Свиные ребра – 1 кг
- Соевый соус – 4 ст.л.
- Кетчуп – 4 ст.л.
- Мед – 2 ст.л.
- Подсолнечное масло – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ст.л.
- Черный перец – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Чеснок сухой – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Ребра складываем в глубокую емкость.
2. Добавляем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем.
3. Отправляем в холодильник минимум на 1 час, а лучше на ночь.
4. Вынимаем из холодильника и оставляем на 30 мин при комнатной температуре.
5. Заворачиваем ребра в фольгу и отправляем выпекаться в течение 1 часа при 180 градусах.
6. Раскрываем фольгу, смазываем оставшимся соусом и допекаем, пока на ребрах не появится золотистая корочка.
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