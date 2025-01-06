Как приготовить ребрышки в духовке, чтобы они были сочные: оригинальный рецепт
Ребрышки – это не просто основное блюдо. Это настоящая культура, в которой лучшие шеф-повара мира соревнуются между собой в том, кто приготовит самые нежные, вкусные и сочные ребрышки.
Своим довольно оригинальным рецептом приготовления в Instagram поделился шеф-повар Вадим Бжезинский. Он показал, как готовит ребрышки с ананасом, вкус и вид которых точно поразит всех.
Ингредиенты
- Ребра – 1,5 кг
- Копченая паприка – ½ ч.л.
- Сухой чеснок – ½ ч.л.
- Кориандр молотый – ½ ч.л.
- Специи для свинины – 1 ч.л.
- Чили – ½ ч.л.
- Соль – 2 ч.л.
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Мед – 3 ст.л.
- Ананас – 1 шт
Способ приготовления
1.Соединяем все сухие специи, далее делаем глазурь из соевого соуса, горчицы и 1ст.л. меда.
2. Маринуем ребра.
3. Зачищаем ананас, смазываем 2ст.л. меда и приправляем чили.
4. Оворачиваем ананас ребрами, накрываем фольгой и отправляем в предварительно разогретую духовку до 160 градусов и готовим 1.5 часа.
5. Снимаем фольгу и готовим при 200 градусах еще примерно 15-20 минут.
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