Как приготовить ребрышки в духовке, чтобы они были сочные: оригинальный рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как приготовить ребрышки в духовке, чтобы они были сочные: оригинальный рецепт

Ребрышки – это не просто основное блюдо. Это настоящая культура, в которой лучшие шеф-повара мира соревнуются между собой в том, кто приготовит самые нежные, вкусные и сочные ребрышки.

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Своим довольно оригинальным рецептом приготовления в Instagram поделился шеф-повар Вадим Бжезинский. Он показал, как готовит ребрышки с ананасом, вкус и вид которых точно поразит всех.

Как приготовить ребрышки в духовке, чтобы они были сочные: оригинальный рецепт

Ингредиенты

  • Ребра – 1,5 кг
  • Копченая паприка – ½ ч.л.
  • Сухой чеснок – ½ ч.л.
  • Кориандр молотый – ½ ч.л.
  • Специи для свинины – 1 ч.л.
  • Чили – ½ ч.л.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Мед – 3 ст.л.
  • Ананас – 1 шт

Способ приготовления

1.Соединяем все сухие специи, далее делаем глазурь из соевого соуса, горчицы и 1ст.л. меда.

Как приготовить ребрышки в духовке, чтобы они были сочные: оригинальный рецепт

2. Маринуем ребра.

3. Зачищаем ананас, смазываем 2ст.л. меда и приправляем чили.

Как приготовить ребрышки в духовке, чтобы они были сочные: оригинальный рецепт

4. Оворачиваем ананас ребрами, накрываем фольгой и отправляем в предварительно разогретую духовку до 160 градусов и готовим 1.5 часа.

Как приготовить ребрышки в духовке, чтобы они были сочные: оригинальный рецепт

5. Снимаем фольгу и готовим при 200 градусах еще примерно 15-20 минут.

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