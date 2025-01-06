Ребрышки – это не просто основное блюдо. Это настоящая культура, в которой лучшие шеф-повара мира соревнуются между собой в том, кто приготовит самые нежные, вкусные и сочные ребрышки.

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Своим довольно оригинальным рецептом приготовления в Instagram поделился шеф-повар Вадим Бжезинский. Он показал, как готовит ребрышки с ананасом, вкус и вид которых точно поразит всех.

Ингредиенты

Ребра – 1,5 кг

Копченая паприка – ½ ч.л.

Сухой чеснок – ½ ч.л.

Кориандр молотый – ½ ч.л.

Специи для свинины – 1 ч.л.

Чили – ½ ч.л.

Соль – 2 ч.л.

Соевый соус – 3 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Мед – 3 ст.л.

Ананас – 1 шт

Способ приготовления

1.Соединяем все сухие специи, далее делаем глазурь из соевого соуса, горчицы и 1ст.л. меда.

2. Маринуем ребра.

3. Зачищаем ананас, смазываем 2ст.л. меда и приправляем чили.

4. Оворачиваем ананас ребрами, накрываем фольгой и отправляем в предварительно разогретую духовку до 160 градусов и готовим 1.5 часа.

5. Снимаем фольгу и готовим при 200 градусах еще примерно 15-20 минут.

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