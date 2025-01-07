Если вы до сих пор ощущаете тяжесть после празднования Рождества и Нового года, стоит задуматься над приготовлением полезных и легких блюд. Прекрасно для разгрузки организма подходят разнообразные салаты.

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Известный шеф-повар Джейми Оливер на своем официальном сайте рассказал, как приготовить классический салат "Цезарь". Он подобрал ингредиенты таким образом, чтобы блюдо получилось не только вкусным, но и полезным.

Ингредиенты

Лимон – 1 шт

Пармезан – 15 гр

Филе анчоуса в масле – 2 шт.

Натуральный йогурт – 4 ст.л.

Английская горчица – ½ ч.л.

Белый винный уксус

Оливковое масло первого отжима

Красный лук – 1 шт

Цветная капуста – 300 гр

Салат ромен – 1 шт

Розмарин – 1 веточка

Куриная грудка – 240 гр

Цельнозерновой хлеб – 1 кусок

Способ приготовления

1. Мелко натрите цедру лимона и пармезан в большую миску. Нарежьте и добавьте анчоусы вместе с йогуртом и горчицей.

2. Выжмите сок половины лимона, добавьте 1 столовую ложку уксуса и 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима и перемешайте, чтобы приготовить заправку.

3. Лук мелко нашинкуйте и смешайте с заправкой.

4. Цветную капусту мелко нашинкуйте, а ромен порвите руками. Выложите все в миску с заправленным луком и перемешайте за несколько секунд до подачи.

5. Курицу нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде с растительным маслом и розмарином по 4 минуты с каждой стороны.

6. Нарежьте кубиками хлеб и поджарьте рядом с курицей, регулярно перемешивайте, пока он не станет равномерно золотистым.

7. Смешайте салат, добавьте курицу и присыпьте сухариками и дольками лимона.

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