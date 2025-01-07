Как приготовить салат "Цезарь", чтобы он был полезным: рецепт от Джейми Оливера

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Как приготовить салат 'Цезарь', чтобы он был полезным: рецепт от Джейми Оливера

Если вы до сих пор ощущаете тяжесть после празднования Рождества и Нового года, стоит задуматься над приготовлением полезных и легких блюд. Прекрасно для разгрузки организма подходят разнообразные салаты.

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Известный шеф-повар Джейми Оливер на своем официальном сайте рассказал, как приготовить классический салат "Цезарь". Он подобрал ингредиенты таким образом, чтобы блюдо получилось не только вкусным, но и полезным.

Как приготовить салат ''Цезарь'', чтобы он был полезным: рецепт от Джейми Оливера

Ингредиенты

  • Лимон – 1 шт
  • Пармезан – 15 гр
  • Филе анчоуса в масле – 2 шт.
  • Натуральный йогурт – 4 ст.л.
  • Английская горчица – ½ ч.л.
  • Белый винный уксус
  • Оливковое масло первого отжима
  • Красный лук – 1 шт
  • Цветная капуста – 300 гр
  • Салат ромен – 1 шт
  • Розмарин – 1 веточка
  • Куриная грудка – 240 гр
  • Цельнозерновой хлеб – 1 кусок

Способ приготовления

1. Мелко натрите цедру лимона и пармезан в большую миску. Нарежьте и добавьте анчоусы вместе с йогуртом и горчицей.

Как приготовить салат ''Цезарь'', чтобы он был полезным: рецепт от Джейми Оливера

2. Выжмите сок половины лимона, добавьте 1 столовую ложку уксуса и 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима и перемешайте, чтобы приготовить заправку.

3. Лук мелко нашинкуйте и смешайте с заправкой.

4. Цветную капусту мелко нашинкуйте, а ромен порвите руками. Выложите все в миску с заправленным луком и перемешайте за несколько секунд до подачи.

5. Курицу нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде с растительным маслом и розмарином по 4 минуты с каждой стороны.

Как приготовить салат ''Цезарь'', чтобы он был полезным: рецепт от Джейми Оливера

6. Нарежьте кубиками хлеб и поджарьте рядом с курицей, регулярно перемешивайте, пока он не станет равномерно золотистым.

7. Смешайте салат, добавьте курицу и присыпьте сухариками и дольками лимона.

Как приготовить салат ''Цезарь'', чтобы он был полезным: рецепт от Джейми Оливера

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