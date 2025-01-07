Как приготовить салат "Цезарь", чтобы он был полезным: рецепт от Джейми Оливера
Если вы до сих пор ощущаете тяжесть после празднования Рождества и Нового года, стоит задуматься над приготовлением полезных и легких блюд. Прекрасно для разгрузки организма подходят разнообразные салаты.
Известный шеф-повар Джейми Оливер на своем официальном сайте рассказал, как приготовить классический салат "Цезарь". Он подобрал ингредиенты таким образом, чтобы блюдо получилось не только вкусным, но и полезным.
Ингредиенты
- Лимон – 1 шт
- Пармезан – 15 гр
- Филе анчоуса в масле – 2 шт.
- Натуральный йогурт – 4 ст.л.
- Английская горчица – ½ ч.л.
- Белый винный уксус
- Оливковое масло первого отжима
- Красный лук – 1 шт
- Цветная капуста – 300 гр
- Салат ромен – 1 шт
- Розмарин – 1 веточка
- Куриная грудка – 240 гр
- Цельнозерновой хлеб – 1 кусок
Способ приготовления
1. Мелко натрите цедру лимона и пармезан в большую миску. Нарежьте и добавьте анчоусы вместе с йогуртом и горчицей.
2. Выжмите сок половины лимона, добавьте 1 столовую ложку уксуса и 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима и перемешайте, чтобы приготовить заправку.
3. Лук мелко нашинкуйте и смешайте с заправкой.
4. Цветную капусту мелко нашинкуйте, а ромен порвите руками. Выложите все в миску с заправленным луком и перемешайте за несколько секунд до подачи.
5. Курицу нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде с растительным маслом и розмарином по 4 минуты с каждой стороны.
6. Нарежьте кубиками хлеб и поджарьте рядом с курицей, регулярно перемешивайте, пока он не станет равномерно золотистым.
7. Смешайте салат, добавьте курицу и присыпьте сухариками и дольками лимона.
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