Как приготовить сладкие синабоны из лаваша: элементарный рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
147
Как приготовить сладкие синабоны из лаваша: элементарный рецепт

Из лаваша можно приготовить не только закуску или пирог. Такая основа идеально подходит для сладких синабонов к чаю. Вы быстро сможете приготовить десерт без лишней мороки и вымешивания теста.

Идея приготовления синабонов из лаваша опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Как приготовить сладкие синабоны из лаваша: элементарный рецепт

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий – 1 большой лист
  • творог 5 % – 250 г
  • яйцо – 1 шт.
  • подсластитель или мед – по вкусу
  • изюм – 30 г (по желанию)
  • корица

Ингредиенты для заливки:

  • греческий йогурт или сливки — 150 г
  • яйцо — 1 шт
  • ваниль — по желанию

Способ приготовления:

Как приготовить сладкие синабоны из лаваша: элементарный рецепт

1. Творог перетереть через сито или взбить блендером до кремовой текстуры.

2. Добавить яйцо, подсластитель и хорошо перемешать.

Как приготовить сладкие синабоны из лаваша: элементарный рецепт

3. Изюм залить горячей водой на несколько минут, обсушить и добавить к творожной массе.

4. Лаваш разложить на поверхности и равномерно смазать начинкой.

Как приготовить сладкие синабоны из лаваша: элементарный рецепт

5. Скрутить плотный рулет и нарезать на кусочки.

6. Выложить в форму для запекания.

Как приготовить сладкие синабоны из лаваша: элементарный рецепт

7. Для заливки смешать йогурт (сливки), яйцо и ваниль и залить сверху.

8. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут.

Как приготовить сладкие синабоны из лаваша: элементарный рецепт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты