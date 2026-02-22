Как приготовить сладкие синабоны из лаваша: элементарный рецепт
Из лаваша можно приготовить не только закуску или пирог. Такая основа идеально подходит для сладких синабонов к чаю. Вы быстро сможете приготовить десерт без лишней мороки и вымешивания теста.
Идея приготовления синабонов из лаваша опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 1 большой лист
- творог 5 % – 250 г
- яйцо – 1 шт.
- подсластитель или мед – по вкусу
- изюм – 30 г (по желанию)
- корица
Ингредиенты для заливки:
- греческий йогурт или сливки — 150 г
- яйцо — 1 шт
- ваниль — по желанию
Способ приготовления:
1. Творог перетереть через сито или взбить блендером до кремовой текстуры.
2. Добавить яйцо, подсластитель и хорошо перемешать.
3. Изюм залить горячей водой на несколько минут, обсушить и добавить к творожной массе.
4. Лаваш разложить на поверхности и равномерно смазать начинкой.
5. Скрутить плотный рулет и нарезать на кусочки.
6. Выложить в форму для запекания.
7. Для заливки смешать йогурт (сливки), яйцо и ваниль и залить сверху.
8. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут.
