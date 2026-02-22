Из лаваша можно приготовить не только закуску или пирог. Такая основа идеально подходит для сладких синабонов к чаю. Вы быстро сможете приготовить десерт без лишней мороки и вымешивания теста.

Идея приготовления синабонов из лаваша опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 1 большой лист

творог 5 % – 250 г

яйцо – 1 шт.

подсластитель или мед – по вкусу

изюм – 30 г (по желанию)

корица

Ингредиенты для заливки:

греческий йогурт или сливки — 150 г

яйцо — 1 шт

ваниль — по желанию

Способ приготовления:

1. Творог перетереть через сито или взбить блендером до кремовой текстуры.

2. Добавить яйцо, подсластитель и хорошо перемешать.

3. Изюм залить горячей водой на несколько минут, обсушить и добавить к творожной массе.

4. Лаваш разложить на поверхности и равномерно смазать начинкой.

5. Скрутить плотный рулет и нарезать на кусочки.

6. Выложить в форму для запекания.

7. Для заливки смешать йогурт (сливки), яйцо и ваниль и залить сверху.

8. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут.

