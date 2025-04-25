Куриные филе в сливочном соусе – идеальное дополнение к любому гарниру на ужин. Это будет гораздо лучше, чем готовить жирные котлеты или подливку. Птица не требует длительной термической обработки, поэтому процесс не займет много времени, что удобно после рабочего дня.

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Идея приготовления сочного куриного филе в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Мясо получится очень сочным.

Ингредиенты:

куриное филе – 2-3 шт.

масло для жарки

соль, перец

бульон – 200 мл.

сливки (от 20%) – 200 мл.

шпинат горсть

томаты черри – 15 шт.

соус песто – 2 ст.л.

чеснок 2 зубчика

пармезан

Способ приготовления:

1. Обжарить до скорости по несколько минут куриное порезанное перченое и соленое филе (до готовности не доводить).

2. В той же сковороде обжарить несколько минут шпинат с томатами и чесноком.

3. Влить бульон.

4. Добавить песто и сливки.

5. Соль, перец по вкусу.

6. Как только закипело – убавить огонь, вернуть в сковородку филе.

7. На маленьком огне тушить 10 минут, посыпать пармезаном.

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