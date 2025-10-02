Куриное филе можно очень вкусно приготовить на обед. Для того, чтобы мясо не было сухим, используйте бекон – с ним курятина получится сочной даже в духовке.

Идея приготовления сочного куриного филе в беконе с медом на обед опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

бекон полосками – 250-270 г

соль, перец, копченая паприка – по вкусу.

зелень и мед – по вкусу (по желанию перец чили)

Способ приготовления:

1. Куриное филе очищаем от прожилок (если есть).

2. Нарезать крупными кусками.

3. Добавить специи и перемешать.

4. Обернуть куриное филе беконом, выпекать при температуре 180 градусов 25 минут (до румяной корочки).

5. Полить медом, зеленью и чили.

