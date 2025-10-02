Видео дня
Как приготовить сочное куриное филе в духовке на обед: понадобится один простой ингредиент
Куриное филе можно очень вкусно приготовить на обед. Для того, чтобы мясо не было сухим, используйте бекон – с ним курятина получится сочной даже в духовке.
Идея приготовления сочного куриного филе в беконе с медом на обед опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- бекон полосками – 250-270 г
- соль, перец, копченая паприка – по вкусу.
- зелень и мед – по вкусу (по желанию перец чили)
Способ приготовления:
1. Куриное филе очищаем от прожилок (если есть).
2. Нарезать крупными кусками.
3. Добавить специи и перемешать.
4. Обернуть куриное филе беконом, выпекать при температуре 180 градусов 25 минут (до румяной корочки).
5. Полить медом, зеленью и чили.
