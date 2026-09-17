Как приготовить сочное куриное филе в духовке: очень простой рецепт
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Сочное куриное филе в духовке можно приготовить без сложных маринадов и большого количества продуктов. Мясо достаточно дополнить овощной смесью со сметаной, яйцом и специями. Во время запекания она образует сверху нежную сочную корочку, а филе остается мягким. Такое блюдо хорошо подойдет для простого домашнего ужина.
Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- сметана 20% – 170 г
- майонез – 30 г
- яйцо – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для обжаривания овощей
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте овощи. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте лук с морковью до мягкости. Овощи не нужно сильно обжаривать, достаточно, чтобы они стали мягкими.
2. Куриное филе промойте, просушите и нарежьте порционными кусочками. Каждый кусочек слегка отбейте кухонным молотком, чтобы мясо равномерно прожарилось. Посолите и поперчите филе с обеих сторон.
3. Для овощной шубки переложите готовую зажарку в миску. Добавьте сметану, яйцо, майонез, измельченный чеснок, немного соли и черного перца. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
4. Противень или форму для запекания слегка смажьте растительным маслом. Выложите куриное филе в один слой. Сверху равномерно распределите овощную смесь со сметаной.
5. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте куриное филе примерно 20 минут в режиме конвекции. Точное время зависит от толщины кусков, поэтому важно не передержать мясо в духовке.
6. Готовое куриное филе подавайте горячим. В качестве гарнира можно приготовить картофель, рис, макароны или легкий овощной гарнир. Это простой способ приготовить сочную куриную грудку в духовке из доступных продуктов.
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