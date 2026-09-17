Как приготовить сочное куриное филе в духовке: очень простой рецепт

Сочное куриное филе в духовке можно приготовить без сложных маринадов и большого количества продуктов. Мясо достаточно дополнить овощной смесью со сметаной, яйцом и специями. Во время запекания она образует сверху нежную сочную корочку, а филе остается мягким. Такое блюдо хорошо подойдет для простого домашнего ужина.

Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

сметана 20% – 170 г

майонез – 30 г

яйцо – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для обжаривания овощей

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте овощи. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте лук с морковью до мягкости. Овощи не нужно сильно обжаривать, достаточно, чтобы они стали мягкими.

2. Куриное филе промойте, просушите и нарежьте порционными кусочками. Каждый кусочек слегка отбейте кухонным молотком, чтобы мясо равномерно прожарилось. Посолите и поперчите филе с обеих сторон.

3. Для овощной шубки переложите готовую зажарку в миску. Добавьте сметану, яйцо, майонез, измельченный чеснок, немного соли и черного перца. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

4. Противень или форму для запекания слегка смажьте растительным маслом. Выложите куриное филе в один слой. Сверху равномерно распределите овощную смесь со сметаной.

5. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте куриное филе примерно 20 минут в режиме конвекции. Точное время зависит от толщины кусков, поэтому важно не передержать мясо в духовке.

6. Готовое куриное филе подавайте горячим. В качестве гарнира можно приготовить картофель, рис, макароны или легкий овощной гарнир. Это простой способ приготовить сочную куриную грудку в духовке из доступных продуктов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: