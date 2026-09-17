Как приготовить сочное куриное филе в духовке: очень простой рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Как приготовить сочное куриное филе
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Сочное куриное филе в духовке можно приготовить без сложных маринадов и большого количества продуктов. Мясо достаточно дополнить овощной смесью со сметаной, яйцом и специями. Во время запекания она образует сверху нежную сочную корочку, а филе остается мягким. Такое блюдо хорошо подойдет для простого домашнего ужина.

Идея приготовления сочного куриного филе в духовке опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Рецепт сочного куриного филе в духовке

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • сметана 20% – 170 г
  • майонез – 30 г
  • яйцо – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • растительное масло – для обжаривания овощей

Способ приготовления:

Отбиваем мясо

1. Сначала подготовьте овощи. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте лук с морковью до мягкости. Овощи не нужно сильно обжаривать, достаточно, чтобы они стали мягкими.

2. Куриное филе промойте, просушите и нарежьте порционными кусочками. Каждый кусочек слегка отбейте кухонным молотком, чтобы мясо равномерно прожарилось. Посолите и поперчите филе с обеих сторон.

Готовим зажарку

3. Для овощной шубки переложите готовую зажарку в миску. Добавьте сметану, яйцо, майонез, измельченный чеснок, немного соли и черного перца. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

Добавляем сметану

4. Противень или форму для запекания слегка смажьте растительным маслом. Выложите куриное филе в один слой. Сверху равномерно распределите овощную смесь со сметаной.

Ставим филе в духовку

5. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте куриное филе примерно 20 минут в режиме конвекции. Точное время зависит от толщины кусков, поэтому важно не передержать мясо в духовке.

6. Готовое куриное филе подавайте горячим. В качестве гарнира можно приготовить картофель, рис, макароны или легкий овощной гарнир. Это простой способ приготовить сочную куриную грудку в духовке из доступных продуктов.

Готовое мясо

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