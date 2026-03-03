Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Как приготовить сочное куриное филе в духовке: с помидорами, грибами и сыром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
186
Сочное куриное филе можно очень вкусно приготовить в духовке. Добавьте помидоры, а также грибы. Мясо получится очень нежным и мягким. Сверху посыпьте сыром – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сочной курицы под сырно-грибной шапкой опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе
  • соль, перец, сухой чеснок
  • майонез
  • шампиньоны
  • помидоры
  • сыр

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать слайсами, слегка отбить.

2. Добавить соль, перец, сушеный чеснок и хорошо натереть специями.

3. Выложите на противень.

4. Каждый кусочек смазать каплей майонеза.

5. Выложить начинку за засыпать все сыром.

6. Запекать в духовке при температуре 180-200 градусов 20 минут.

7. В аэрогриле запекать на режиме курица гриль 15 минут.

