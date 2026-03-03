Все рецепты
Как приготовить сочное куриное филе в духовке: с помидорами, грибами и сыром
Сочное куриное филе можно очень вкусно приготовить в духовке. Добавьте помидоры, а также грибы. Мясо получится очень нежным и мягким. Сверху посыпьте сыром – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления сочной курицы под сырно-грибной шапкой опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе
- соль, перец, сухой чеснок
- майонез
- шампиньоны
- помидоры
- сыр
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать слайсами, слегка отбить.
2. Добавить соль, перец, сушеный чеснок и хорошо натереть специями.
3. Выложите на противень.
4. Каждый кусочек смазать каплей майонеза.
5. Выложить начинку за засыпать все сыром.
6. Запекать в духовке при температуре 180-200 градусов 20 минут.
7. В аэрогриле запекать на режиме курица гриль 15 минут.
