Видео дня
Как приготовить сочное куриное мясо в духовке: идеальное блюдо для обеда
Даже в духовке можно приготовить очень мягкое и сочное куриное филе. Соедините мясо с сыром и помидорами. Также обязательно добавьте достаточно специй.
Идея приготовления сочной курицы в духовке на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- филе куриное – 800 г
- соль, специи для курицы, сушеный чеснок.
Ингредиенты для начинки:
- яйца куриные вареные – 4 шт.
- лук зеленый.
- сыр моцарелла – 150 г
- сметана – 2 ст.л.
- помидоры – 200 г
- чеснок, соль, перец.
Способ приготовления:
1. Нарезать и отбить мясо.
2. Добавить любимые специи.
3. Оставить мариноваться на 15 минут.
4. Тем временем нарезать помидоры, добавить тертый сыр и измельченную зелень.
5. Заправить сметаной со специями.
6. Мясо выложить на пергамент, добавить начинку, посыпать сыром.
7. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 190 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: