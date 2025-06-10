Даже в духовке можно приготовить очень мягкое и сочное куриное филе. Соедините мясо с сыром и помидорами. Также обязательно добавьте достаточно специй.

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Идея приготовления сочной курицы в духовке на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

филе куриное – 800 г

соль, специи для курицы, сушеный чеснок.

Ингредиенты для начинки:

яйца куриные вареные – 4 шт.

лук зеленый.

сыр моцарелла – 150 г

сметана – 2 ст.л.

помидоры – 200 г

чеснок, соль, перец.

Способ приготовления:

1. Нарезать и отбить мясо.

2. Добавить любимые специи.

3. Оставить мариноваться на 15 минут.

4. Тем временем нарезать помидоры, добавить тертый сыр и измельченную зелень.

5. Заправить сметаной со специями.

6. Мясо выложить на пергамент, добавить начинку, посыпать сыром.

7. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 190 градусов.

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