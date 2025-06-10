Как приготовить сочное куриное мясо в духовке: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Как приготовить сочное куриное мясо в духовке: идеальное блюдо для обеда

Даже в духовке можно приготовить очень мягкое и сочное куриное филе. Соедините мясо с сыром и помидорами. Также обязательно добавьте достаточно специй.

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Идея приготовления сочной курицы в духовке на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Как приготовить сочное куриное мясо в духовке: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • филе куриное – 800 г
  • соль, специи для курицы, сушеный чеснок.

Ингредиенты для начинки:

  • яйца куриные вареные – 4 шт.
  • лук зеленый.
  • сыр моцарелла – 150 г
  • сметана – 2 ст.л.
  • помидоры – 200 г
  • чеснок, соль, перец.

Способ приготовления:

Как приготовить сочное куриное мясо в духовке: идеальное блюдо для обеда

1. Нарезать и отбить мясо.

2. Добавить любимые специи.

Как приготовить сочное куриное мясо в духовке: идеальное блюдо для обеда

3. Оставить мариноваться на 15 минут.

4. Тем временем нарезать помидоры, добавить тертый сыр и измельченную зелень.

5. Заправить сметаной со специями.

Как приготовить сочное куриное мясо в духовке: идеальное блюдо для обеда

6. Мясо выложить на пергамент, добавить начинку, посыпать сыром.

7. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 190 градусов.

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