Как приготовить сочную буженину в духовке: делимся самым простым рецептом

Буженина хорошо подходит как для праздничного стола, так и для обычных домашних бутербродов. Чтобы мясо получилось мягким и ароматным, достаточно правильно его подготовить и запечь в рукаве. Особого маринада для этого рецепта не требуется, ведь свинина хорошо пропитается специями и чесноком. Готовую буженину можно подавать горячей или полностью остудить и нарезать тонкими ломтиками.

Идея приготовления сочной домашней буженины опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 1,8 кг.

приправа для буженины – 30 г

копченая паприка – 1 ч.л.

чеснок – 30 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кусок свинины промойте и хорошо просушите бумажными полотенцами.

2. Сделайте в мясе глубокие проколы ножом по всей поверхности.

3. Чеснок очистите и нарежьте небольшими кусочками. Заполните им подготовленные проколы.

4. В отдельной миске смешайте приправу для буженины, копченую паприку и соль. Тщательно натрите этой смесью свинину со всех сторон.

5. Переложите мясо в рукав для запекания и плотно закрепите края. Оставьте свинину в холодильнике на несколько часов, а еще лучше — на всю ночь. За это время специи и чеснок лучше раскроют свой аромат.

6. Перед запеканием достаньте мясо из холодильника и оставьте примерно на 20–30 минут при комнатной температуре. Переложите рукав с мясом на противень.

7. Разогрейте духовку до 170 градусов. Запекайте свинину примерно 2–2,5 часа. Точное время зависит от размера и толщины куска.

8. В конце аккуратно разрежьте рукав и верните мясо в духовку ещё на 10–15 минут. Это поможет получить аппетитную румяную корочку.

9. Готовую буженину достаньте из духовки и дайте ей отдохнуть не менее 20 минут. Если планируете подавать ее холодной, полностью остудите мясо и поставьте в холодильник на несколько часов.

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