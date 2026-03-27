Как приготовить сочную домашнюю ветчину из индейки: рецепт на каждый день и для праздничного стола
Ветчина из индейки – это простое в приготовлении блюдо, которое сочетает пользу и насыщенный вкус. Благодаря правильному температурному режиму мясо получается очень нежным и сохраняет сочность. Особенность этого рецепта в том, что индейку не нужно долго мариновать – достаточно сразу натереть специями и отправить в духовку.
Идея приготовления сочной домашней ветчины из индейки опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- индюшиное филе – 1,2-1,5 кг.
- соль – 1,5 ч.л.
- масло – 1 ст.л.
- соевый соус – 5 ст.л.
- паприка – 1 ч. л.
- дижонская горчица – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Индюшиное филе хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем.
2. Далее натрите мясо солью, паприкой, горчицей, полейте соевым соусом и маслом.
3. Тщательно распределите специи по всей поверхности.
4. Мариновать индейку не нужно – во время длительного запекания она успеет хорошо пропитаться всеми вкусами и ароматами.
5. Разогрейте духовку и установите режим конвекции.
5. Запекайте мясо при температуре 90°C в течение 2 часов.
6. После этого выключите духовку и оставьте ветчину внутри до полного остывания – это поможет сохранить ее сочность.
