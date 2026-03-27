Ветчина из индейки – это простое в приготовлении блюдо, которое сочетает пользу и насыщенный вкус. Благодаря правильному температурному режиму мясо получается очень нежным и сохраняет сочность. Особенность этого рецепта в том, что индейку не нужно долго мариновать – достаточно сразу натереть специями и отправить в духовку.

Идея приготовления сочной домашней ветчины из индейки опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

индюшиное филе – 1,2-1,5 кг.

соль – 1,5 ч.л.

масло – 1 ст.л.

соевый соус – 5 ст.л.

паприка – 1 ч. л.

дижонская горчица – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Индюшиное филе хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем.

2. Далее натрите мясо солью, паприкой, горчицей, полейте соевым соусом и маслом.

3. Тщательно распределите специи по всей поверхности.

4. Мариновать индейку не нужно – во время длительного запекания она успеет хорошо пропитаться всеми вкусами и ароматами.

5. Разогрейте духовку и установите режим конвекции.

5. Запекайте мясо при температуре 90°C в течение 2 часов.

6. После этого выключите духовку и оставьте ветчину внутри до полного остывания – это поможет сохранить ее сочность.

