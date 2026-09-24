Как приготовить сочную курицу на сковороде: рецепт с овощами

Курица с овощами на сковороде – вариант простого блюда, которое можно приготовить на ужин, не задействуя много посуды. Филе бедра хорошо сочетается с брокколи, морковью и сладким перцем, а соево-медовый соус придает блюду насыщенный вкус. Курицу сначала нужно обжарить до румяной корочки, а затем вместе с овощами довести до готовности в соусе. Подавать такое блюдо можно отдельно или с отварным рисом.

Идея приготовления сочного куриного филе с овощами на сковороде опубликована на странице kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 600-700 г

болгарский перец – ½ шт.

морковь – 1 небольшая

брокколи – 300 г

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

паприка – по вкусу

кукурузный крахмал – 1-2 ст.л.

Для соуса:

мед – 2-3 ст.л.

соевый соус – примерно 50 мл.

вода – примерно 50 мл.

Для подачи:

кунжут – по вкусу

зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе бедра нужно промыть, просушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими кусочками. Переложите мясо в миску, добавьте соль, молотый черный перец и паприку. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились по курице.

2. После этого добавьте кукурузный крахмал и ещё раз перемешайте. Он поможет образовать на кусочках курицы румяную корочку во время обжаривания, а впоследствии соус будет лучше держаться на мясе.

3. Хорошо разогрейте сковороду. Выложите курицу в один слой и обжаривайте на достаточно сильном огне до появления золотистой корочки. Не нужно сразу накрывать сковороду крышкой, так как тогда мясо будет больше тушиться, а не обжариваться.

4. Пока курица готовится, подготовьте овощи. Морковь нарежьте тонкими полосками или небольшими кусочками, болгарский перец — соломкой, чеснок мелко порубите. Брокколи разделите на небольшие соцветия.

5. Когда курица подрумянится, добавьте к ней чеснок, морковь и болгарский перец. Перемешайте и обжаривайте несколько минут. Овощи должны немного размякнуть, но не потерять текстуру.

6. Затем выложите на сковороду брокколи. Готовьте ещё несколько минут, регулярно перемешивая. Не стоит передерживать овощи, ведь в этом блюде они должны оставаться слегка хрустящими.

7. Для соуса смешайте соевый соус, воду и мед. Влейте смесь к курице с овощами и хорошо перемешайте. Готовьте ещё 3-5 минут на среднем огне, пока соус немного не загустеет и равномерно не покроет все ингредиенты.

8. Готовую курицу с овощами посыпьте кунжутом и нарезанным зеленым луком. Подавать блюдо можно сразу после приготовления, дополнив его отварным рисом.

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