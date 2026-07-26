Запеченная домашняя курица – это одно из тех блюд, которое всегда уместно как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Благодаря простому маринаду мясо получается очень нежным и сочным, а картофель прекрасно дополняет блюдо. Особый аромат придают чеснок, мёд и сливочное масло с зеленью. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат приятно удивит.

Идея приготовления сочной запеченной курицы опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

домашняя курица – 2,5-3 кг.

соль – 2,5 ч.л.

соевый соус – 4 ст.л.

томатная паста – 2 ст.л.

мед – 1,5 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

чеснок – 5-6 зубчиков

специи для курицы – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

сливочное масло – 40 г

чеснок для масла – 2-3 зубчика

свежая петрушка – по вкусу

картофель – по желанию для гарнира

Способ приготовления:

1. Подготовьте курицу. Разрежьте ее по грудке пополам, удалите лишний жир и слегка прижмите руками, чтобы тушка стала более плоской. Хорошо натрите курицу солью со всех сторон.

2. Для маринада смешайте соевый соус, томатную пасту, мёд, растительное масло, измельчённый чеснок, копчёную паприку, чёрный перец и специи для курицы.

3. Тщательно смажьте курицу маринадом, накройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике не менее чем на 4 часа. Лучше всего оставить ее мариноваться на ночь.

4. Если планируете подавать блюдо с гарниром, нарежьте картофель крупными ломтиками. Добавьте немного соли, специй и масла, после чего хорошо перемешайте.

5. Выложите курицу и картофель на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 2 часа.

6. Во время запекания периодически поливайте курицу соком, образующимся на противне. Если кожица начнёт слишком быстро подрумяниваться, накройте блюдо фольгой.

7. Чтобы придать блюду аромат, смешайте размягченное сливочное масло с измельченным чесноком и мелко нарезанной петрушкой. Перед подачей смажьте готовую горячую курицу сливочной смесью.

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