Свинина может быть мягкой, сочной и ароматной даже без долгого маринования и запекания. Если нет времени на сложные рецепты, достаточно нескольких простых ингредиентов и правильной обработки мяса. Всего за 10 минут можно приготовить блюдо, которое по вкусу не уступает ресторанам и даже превосходит обычные отбивные. Главное – правильно обжарить мясо и быстро приготовить соус.

Идея приготовления сочной свинины на сковородке опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

свинина (биток или шея без кости) – 600 г

мука – для обвалки

соль, перец – по вкусу

оливковое масло – 2 ст.л.

сливочное масло – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

лимонный сок – из 1/3 лимона

белое сухое вино – 250 мл.

петрушка свежая – несколько веточек

Способ приготовления:

1. Свинину нарежьте стейками толщиной примерно 1 см. Обсушите бумажным полотенцем – лишняя влага помешает образованию корочки. Слегка отбейте мясо, чтобы волокна размягчились.

2. Обваляйте кусочки в муке с обеих сторон, лишнее встряхните.

3. Разогрейте на сковороде оливковое масло и обжарьте свинину до золотистой корочки – примерно 3-4 минуты с каждой стороны.

4. Добавьте сливочное масло, измельченный чеснок, соль, перец, влейте лимонный сок и белое вино. Готовьте еще 5-7 минут на среднем огне, пока соус немного загустеет и покроет мясо.

5. После этого посыпьте блюдо свежей петрушкой и сразу подавайте. Свинина остается сочной внутри, а соус добавляет кисло-пряный вкус и легкую карамельность.

