Как приготовить сочную телятину на сковородке: добавьте несколько простых ингредиентов
Говядина – мясо, которое очень легко пересушить. Но, добавив несколько простых ингредиентов, вы сможете сделать такой продукт очень нежным и сочным. Готовое блюдо идеально подойдет к любому гарниру.
Идея приготовления вкусной и сочной говядины опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Особенно важно добавить к мясу сметану и томатный соус.
Ингредиенты:
- телятина – 1 кг
- лук репчатый – 2 шт.
- мука пшеничная – 2 ст. л.
- масло – 4 ст. л.
- вода – 1,5-2 стакана
- соус шашлычный – 2 ст. л.
- сметана – 2-3 ст. л.
- соль, перец, копченая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Телятину нарезать тоненькими полосками, посыпать мукой и обжарить на большом огне несколько минут.
2. Лук нарезать полукольцами и добавить в сковородку.
3. Перемешать, добавить шашлычный соус, сметану, еще раз все хорошо перемешать.
4. Залить водой, добавить специи но не солить.
5. Накрыть крышкой, тушить на маленьком огне 40 минут.
6. В конце посолить по вкусу и подавать с любимым гарниром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: