Как приготовить сочную телятину на сковородке: добавьте несколько простых ингредиентов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
432
Как приготовить сочную телятину на сковородке: добавьте несколько простых ингредиентов

Говядина – мясо, которое очень легко пересушить. Но, добавив несколько простых ингредиентов, вы сможете сделать такой продукт очень нежным и сочным. Готовое блюдо идеально подойдет к любому гарниру.

Видео дня

Идея приготовления вкусной и сочной говядины опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Особенно важно добавить к мясу сметану и томатный соус.

Как приготовить сочную телятину на сковородке: добавьте несколько простых ингредиентов

Ингредиенты:

  • телятина – 1 кг
  • лук репчатый – 2 шт.
  • мука пшеничная – 2 ст. л.
  • масло – 4 ст. л.
  • вода – 1,5-2 стакана
  • соус шашлычный – 2 ст. л.
  • сметана – 2-3 ст. л.
  • соль, перец, копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить сочную телятину на сковородке: добавьте несколько простых ингредиентов

1. Телятину нарезать тоненькими полосками, посыпать мукой и обжарить на большом огне несколько минут.

2. Лук нарезать полукольцами и добавить в сковородку.

Как приготовить сочную телятину на сковородке: добавьте несколько простых ингредиентов

3. Перемешать, добавить шашлычный соус, сметану, еще раз все хорошо перемешать.

Как приготовить сочную телятину на сковородке: добавьте несколько простых ингредиентов

4. Залить водой, добавить специи но не солить.

Как приготовить сочную телятину на сковородке: добавьте несколько простых ингредиентов

5. Накрыть крышкой, тушить на маленьком огне 40 минут.

Как приготовить сочную телятину на сковородке: добавьте несколько простых ингредиентов

6. В конце посолить по вкусу и подавать с любимым гарниром.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты