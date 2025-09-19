Говядина – мясо, которое очень легко пересушить. Но, добавив несколько простых ингредиентов, вы сможете сделать такой продукт очень нежным и сочным. Готовое блюдо идеально подойдет к любому гарниру.

Идея приготовления вкусной и сочной говядины опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Особенно важно добавить к мясу сметану и томатный соус.

Ингредиенты:

телятина – 1 кг

лук репчатый – 2 шт.

мука пшеничная – 2 ст. л.

масло – 4 ст. л.

вода – 1,5-2 стакана

соус шашлычный – 2 ст. л.

сметана – 2-3 ст. л.

соль, перец, копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Телятину нарезать тоненькими полосками, посыпать мукой и обжарить на большом огне несколько минут.

2. Лук нарезать полукольцами и добавить в сковородку.

3. Перемешать, добавить шашлычный соус, сметану, еще раз все хорошо перемешать.

4. Залить водой, добавить специи но не солить.

5. Накрыть крышкой, тушить на маленьком огне 40 минут.

6. В конце посолить по вкусу и подавать с любимым гарниром.

