Жареная рыба по-прежнему остается одним из самых любимых домашних блюд, ведь она готовится быстро и прекрасно сочетается с любым гарниром. Если хочется получить нежное филе внутри и румяную корочку снаружи, стоит воспользоваться простым способом панировки. Для этого понадобятся всего несколько доступных продуктов. Такой рецепт подойдет как для семейного обеда, так и для легкого ужина.

Идея приготовления вкусной жареной рыбы опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

рыба (путассу или другая) – 2 тушки

яйцо – 1 шт.

мука – для панировки

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Рыбу очистите, удалите потроха, хорошо промойте и просушите бумажными полотенцами.

2. Нарежьте тушки порционными кусочками толщиной примерно 2 сантиметра.

3. Посолите рыбу, добавьте молотый чёрный перец и хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

4. В отдельной миске взбейте яйцо вилкой до однородной консистенции.

5. Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, а затем окуните в взбитое яйцо.

6. Разогрейте сковороду с маслом и выложите подготовленную рыбу. Обжаривайте на среднем огне по несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.

7. Переложите готовую рыбу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

8. Подавайте блюдо горячим вместе с картофельным пюре, отварным рисом, овощным салатом или свежей зеленью.

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