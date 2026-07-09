Как приготовить сочную жареную рыбу на сковороде: делимся простым рецептом
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Жареная рыба по-прежнему остается одним из самых любимых домашних блюд, ведь она готовится быстро и прекрасно сочетается с любым гарниром. Если хочется получить нежное филе внутри и румяную корочку снаружи, стоит воспользоваться простым способом панировки. Для этого понадобятся всего несколько доступных продуктов. Такой рецепт подойдет как для семейного обеда, так и для легкого ужина.
Идея приготовления вкусной жареной рыбы опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- рыба (путассу или другая) – 2 тушки
- яйцо – 1 шт.
- мука – для панировки
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Рыбу очистите, удалите потроха, хорошо промойте и просушите бумажными полотенцами.
2. Нарежьте тушки порционными кусочками толщиной примерно 2 сантиметра.
3. Посолите рыбу, добавьте молотый чёрный перец и хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
4. В отдельной миске взбейте яйцо вилкой до однородной консистенции.
5. Каждый кусочек сначала обваляйте в муке, а затем окуните в взбитое яйцо.
6. Разогрейте сковороду с маслом и выложите подготовленную рыбу. Обжаривайте на среднем огне по несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.
7. Переложите готовую рыбу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
8. Подавайте блюдо горячим вместе с картофельным пюре, отварным рисом, овощным салатом или свежей зеленью.
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