Как приготовить сочные котлеты в духовке: добавьте в фарш несколько простых ингредиентов
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Сочные котлеты в духовке – отличная идея для повседневного обеда или ужина. Благодаря простым овощам фарш становится нежнее, а готовое блюдо получается мягким и ароматным. Для приготовления не понадобятся сложные ингредиенты или много времени. Достаточно правильно сочетать продукты и запечь котлеты до румяной корочки.
Идея приготовления сочных котлет в духовке опубликована на странице kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 700 г
- кабачки – 2 шт. (примерно 500 г)
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- укроп – 30 г
- соевый соус – 3 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- сливочное масло – 25 г
- соль – 1 ч.л.
- чёрный молотый перец – 0,5 ч.л.
- молотый перец чили – 1/3 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч. л. итальянские травы – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сначала очистите лук, морковь и болгарский перец.
2. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке, а перец порежьте небольшими кусочками.
3. На сковороде разогрейте растительное масло, добавьте сливочное масло.
4. Выложите подготовленные овощи, добавьте специи и обжаривайте на среднем огне примерно 12-15 минут, пока они не станут мягкими.
5. После этого дайте овощной смеси немного остыть.
6. Кабачки натрите на крупной тёрке, посолите и оставьте на 10 минут.
7. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость, чтобы фарш не был слишком влажным.
8. В большой миске смешайте фарш, отжатые кабачки, обжаренные овощи, мелко нарезанный укроп и соевый соус.
9. Тщательно перемешайте массу до однородности, после чего несколько раз отбейте её о миску. Такой приём сделает котлеты более плотными и поможет им лучше держать форму.
10. Сформируйте крупные котлеты весом примерно по 150 граммов и выложите их на противень, застеленный пергаментом. С помощью ложки сделайте в центре каждой котлеты небольшое углубление – так они пропекутся более равномерно.
11. Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Запекайте котлеты примерно 40 минут, пока они не приобретут аппетитную золотистую корочку.
12. Подавайте готовые котлеты горячими с картофельным пюре, рисом, гречкой или свежими овощами. Благодаря кабачку, обжаренным овощам и соевому соусу они получаются особенно сочными, ароматными и нежными.
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