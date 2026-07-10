Сочные котлеты в духовке – отличная идея для повседневного обеда или ужина. Благодаря простым овощам фарш становится нежнее, а готовое блюдо получается мягким и ароматным. Для приготовления не понадобятся сложные ингредиенты или много времени. Достаточно правильно сочетать продукты и запечь котлеты до румяной корочки.

Идея приготовления сочных котлет в духовке опубликована на странице kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 700 г

кабачки – 2 шт. (примерно 500 г)

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

укроп – 30 г

соевый соус – 3 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

сливочное масло – 25 г

соль – 1 ч.л.

чёрный молотый перец – 0,5 ч.л.

молотый перец чили – 1/3 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч. л. итальянские травы – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сначала очистите лук, морковь и болгарский перец.

2. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке, а перец порежьте небольшими кусочками.

3. На сковороде разогрейте растительное масло, добавьте сливочное масло.

4. Выложите подготовленные овощи, добавьте специи и обжаривайте на среднем огне примерно 12-15 минут, пока они не станут мягкими.

5. После этого дайте овощной смеси немного остыть.

6. Кабачки натрите на крупной тёрке, посолите и оставьте на 10 минут.

7. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость, чтобы фарш не был слишком влажным.

8. В большой миске смешайте фарш, отжатые кабачки, обжаренные овощи, мелко нарезанный укроп и соевый соус.

9. Тщательно перемешайте массу до однородности, после чего несколько раз отбейте её о миску. Такой приём сделает котлеты более плотными и поможет им лучше держать форму.

10. Сформируйте крупные котлеты весом примерно по 150 граммов и выложите их на противень, застеленный пергаментом. С помощью ложки сделайте в центре каждой котлеты небольшое углубление – так они пропекутся более равномерно.

11. Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Запекайте котлеты примерно 40 минут, пока они не приобретут аппетитную золотистую корочку.

12. Подавайте готовые котлеты горячими с картофельным пюре, рисом, гречкой или свежими овощами. Благодаря кабачку, обжаренным овощам и соевому соусу они получаются особенно сочными, ароматными и нежными.

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