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Как приготовить сочные куриные котлеты в духовке: добавьте к мясу несколько простых компонентов
Сочные котлеты из куриного филе можно очень вкусно приготовить в духовке. Мясо точно не будет сухим, если добавить к нему некоторые овощи, а также сметану. В конце не забудьте посыпать натертым сыром – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления сочных рубленых котлет в духовке опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- помидоры – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- консервированная кукуруза – 2 ст.л.
- сметана – 1 ст.л.
- сухой чеснок, копченая паприка, соль
- мука – 40 г
- сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. К мелко нарезанному филе курицы добавить нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.
2. Перемешать до однородности.
3. Противень застелить пергаментом.
4. Выложить котлеты.
5 Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
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