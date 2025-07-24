Как приготовить сочные куриные котлеты в духовке: добавьте к мясу несколько простых компонентов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
42
Как приготовить сочные куриные котлеты в духовке: добавьте к мясу несколько простых компонентов

Сочные котлеты из куриного филе можно очень вкусно приготовить в духовке. Мясо точно не будет сухим, если добавить к нему некоторые овощи, а также сметану. В конце не забудьте посыпать натертым сыром – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сочных рубленых котлет в духовке опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.

Как приготовить сочные куриные котлеты в духовке: добавьте к мясу несколько простых компонентов

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • помидоры – 1 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • консервированная кукуруза – 2 ст.л.
  • сметана – 1 ст.л.
  • сухой чеснок, копченая паприка, соль
  • мука – 40 г
  • сыр – 100 г

Способ приготовления:

Как приготовить сочные куриные котлеты в духовке: добавьте к мясу несколько простых компонентов

1. К мелко нарезанному филе курицы добавить нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.

Как приготовить сочные куриные котлеты в духовке: добавьте к мясу несколько простых компонентов

2. Перемешать до однородности.

Как приготовить сочные куриные котлеты в духовке: добавьте к мясу несколько простых компонентов

3. Противень застелить пергаментом.

Как приготовить сочные куриные котлеты в духовке: добавьте к мясу несколько простых компонентов

4. Выложить котлеты.

5 Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Как приготовить сочные куриные котлеты в духовке: добавьте к мясу несколько простых компонентов

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