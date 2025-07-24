Сочные котлеты из куриного филе можно очень вкусно приготовить в духовке. Мясо точно не будет сухим, если добавить к нему некоторые овощи, а также сметану. В конце не забудьте посыпать натертым сыром – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сочных рубленых котлет в духовке опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

помидоры – 1 шт.

яйца – 1 шт.

консервированная кукуруза – 2 ст.л.

сметана – 1 ст.л.

сухой чеснок, копченая паприка, соль

мука – 40 г

сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. К мелко нарезанному филе курицы добавить нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.

2. Перемешать до однородности.

3. Противень застелить пергаментом.

4. Выложить котлеты.

5 Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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