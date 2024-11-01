Видео дня
Как приготовить сочные рыбные котлеты: добавить в фарш несколько простых ингредиентов
Котлеты из рыбного фарша – отличное дополнение к любому гарниру. Они получаются менее жирными, чем мясные. А чтобы добавить сочности, нужно использовать несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления сочных рыбных котлет опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Муку нужно использовать только для обваливания, а в сам фарш лучше добавить манку.
Ингредиенты:
- филе рыбы – 600-700 г (любое) перебить
- хлеб – 2 кусочка (замочить в молоке)
- лук – 3-4 шт. (жареное)
- мягкое сливочное масло – 30-40 г
- яйцо – 1 шт.
- манка – 2 ст.л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- укроп
- соль/перец
- мука для обрушения
Способ приготовления:
1. Замоченный хлеб соединить с рыбным фаршем.
2. Добавить яйцо.
3. Положить жареный лук.
4. Добавить масло, манку, чеснок, укроп.
5. Добавить специи.
6. Отбить фарш.
7. Оставить на 15-20 минут.
8. Сформировать котлеты.
9. Обвалять в муке.
10. Обжарить на среднем огне.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: