Как приготовить сочные рыбные котлеты: добавить в фарш несколько простых ингредиентов

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Как приготовить сочные рыбные котлеты: добавить в фарш несколько простых ингредиентов

Котлеты из рыбного фарша – отличное дополнение к любому гарниру. Они получаются менее жирными, чем мясные. А чтобы добавить сочности, нужно использовать несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления сочных рыбных котлет опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Муку нужно использовать только для обваливания, а в сам фарш лучше добавить манку.

Как приготовить сочные рыбные котлеты: добавить в фарш несколько простых ингредиентов

Ингредиенты:

  • филе рыбы – 600-700 г (любое) перебить
  • хлеб – 2 кусочка (замочить в молоке)
  • лук – 3-4 шт. (жареное)
  • мягкое сливочное масло – 30-40 г
  • яйцо – 1 шт.
  • манка – 2 ст.л.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • укроп
  • соль/перец
  • мука для обрушения

Способ приготовления:

Как приготовить сочные рыбные котлеты: добавить в фарш несколько простых ингредиентов

1. Замоченный хлеб соединить с рыбным фаршем.

2. Добавить яйцо.

Как приготовить сочные рыбные котлеты: добавить в фарш несколько простых ингредиентов

3. Положить жареный лук.

4. Добавить масло, манку, чеснок, укроп.

Как приготовить сочные рыбные котлеты: добавить в фарш несколько простых ингредиентов

5. Добавить специи.

6. Отбить фарш.

Как приготовить сочные рыбные котлеты: добавить в фарш несколько простых ингредиентов

7. Оставить на 15-20 минут.

8. Сформировать котлеты.

9. Обвалять в муке.

Как приготовить сочные рыбные котлеты: добавить в фарш несколько простых ингредиентов

10. Обжарить на среднем огне.

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