Котлеты из рыбного фарша – отличное дополнение к любому гарниру. Они получаются менее жирными, чем мясные. А чтобы добавить сочности, нужно использовать несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления сочных рыбных котлет опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Муку нужно использовать только для обваливания, а в сам фарш лучше добавить манку.

Ингредиенты:

филе рыбы – 600-700 г (любое) перебить

хлеб – 2 кусочка (замочить в молоке)

лук – 3-4 шт. (жареное)

мягкое сливочное масло – 30-40 г

яйцо – 1 шт.

манка – 2 ст.л.

чеснок – 1-2 зубчика

укроп

соль/перец

мука для обрушения

Способ приготовления:

1. Замоченный хлеб соединить с рыбным фаршем.

2. Добавить яйцо.

3. Положить жареный лук.

4. Добавить масло, манку, чеснок, укроп.

5. Добавить специи.

6. Отбить фарш.

7. Оставить на 15-20 минут.

8. Сформировать котлеты.

9. Обвалять в муке.

10. Обжарить на среднем огне.

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