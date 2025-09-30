Вкусный шашлык не обязательно готовить только на открытом огне. Если нет возможности выехать на природу, сочное мясо можно сделать просто в духовке. Правильный маринад и небольшая хитрость с овощами помогут получить нежные кусочки курицы с румяной корочкой. Такой вариант станет отличной идеей для обеда или ужина дома.

Идея приготовления сочного куриного шашлыка для обеда опубликована на странице фудблогера yavorskaa cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

кабачки – 2 шт.

соевый соус – 4 ст.л.

специи для курицы – по вкусу

соль – по вкусу

соус для смазывания – по желанию

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте средними кусочками.

2. Положите в миску, добавьте соевый соус и специи, перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 30 минут.

3. Кабачки нарежьте тонкими слайсами с помощью овощечистки.

4. Посолите их с обеих сторон и оставьте на 15 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу. После этого аккуратно промокните салфеткой.

5. Подготовьте деревянные шпажки. Поочередно нанизывайте кусочки курицы и кабачка, формируя шашлык. Сверху смажьте заготовки соусом.

6. Выложите шпажки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут, пока курица не станет золотистой и аппетитной.

7. Такой шашлык получается очень нежным, с легким овощным акцентом, и прекрасно сочетается с любым гарниром или свежим салатом.

