Когда за окном плохая погода, сочный шашлык абсолютно реально приготовить просто на кухне. Можно сделать это в аэрогриле или в духовке. Получится не менее вкусно, если воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления сочного шашлыка, который можно приготовить без мангала, опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

мясо (свинина) – 1 кг.

лук – 3 шт.

горчица с лимином – 1 ст.л.

соевый соус – 50 мл.

копченая паприка,майоран,молотый кориандр – по 0,5 ч.л.

перец черный молотый с чесноком - 1 ч.л.;

соль – 1 ч.л. (не полная)

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать, добавить 1 натертую луковицу и 2 нарезанные и хорошо перемять руками, чтобы лук пустил сок.

2. Добавить горчицу, соевый соус, специи и соль.

3. Снова хорошо перемять и оставить мариноваться минимум на 2 часа (можно дольше).

4. Палочки замочить в воде на 30 минут.

5. Затем нанизать мясо, и выложить в духовку или мультипечь. Готовить 20 минут при температуре 200°.

6. Сверху выложить маринованный лук. Для этого в 1 нарезанную луковицу добавить 1 ст.л. уксуса, щепотку соли и 1 ст.л. сахара, перемнуть и добавить нарезанную петрушку.

