Как приготовить стручковую фасоль: весь секрет вкуса в нежном сливочном соусе

Стручковая фасоль может стать вкусной основой для простого домашнего блюда, если правильно её приготовить. В этом рецепте ее сначала отваривают, а затем тушат с овощами в сливочном соусе. Чеснок и копченая паприка придают блюду приятный аромат, а пармезан дополняет вкус уже готового блюда. Такая фасоль хорошо сочетается с мясом, рыбой или любым гарниром.

Идея приготовления тушеной стручковой фасоли в сливочном соусе опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

стручковая фасоль – 1 кг.

лук – 1 шт.

морковь – 1-2 шт.

сливочное масло – 30 г

растительное масло – 1 ст.л.

жирные сливки 30-36 % – 200 мл.

вода – 100 мл.

чеснок – 2-3 зубчика

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

зелень – по вкусу

пармезан – по вкусу

Способ приготовления:

1. Стручковую фасоль нужно хорошо промыть и обрезать кончики с обеих сторон. В кастрюле довести до кипения подсоленную воду, опустить туда фасоль и варить 5-7 минут после повторного закипания.

2. Затем откинуть ее на дуршлаг и дать стечь лишней воде.

3. Лук нужно мелко нарезать. В глубокой сковороде или другой посуде разогреть растительное масло вместе со сливочным маслом. Добавить лук и обжаривать его до прозрачности.

4. Морковь натереть на терке и добавить к луку. Посолить, поперчить, всыпать копчёную паприку и добавить измельченный чеснок.

5. Овощи нужно перемешать и тушить еще 2-3 минуты, чтобы они стали мягче и впитали аромат специй.

6. После этого влить сливки и воду. Перемешать соус и постепенно добавить отварную стручковую фасоль.

7. Накрыть посуду крышкой и тушить на небольшом огне примерно 20 минут, пока фасоль не станет полностью готовой, а соус немного не загустеет.

8. Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью и тертым пармезаном. Стручковая фасоль в сливочном соусе хорошо сочетается как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, рыбе, картофелю или крупам.

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