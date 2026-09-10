Как приготовить стручковую фасоль: весь секрет вкуса в нежном сливочном соусе

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
240
Рецепт тушеной стручковой фасоли
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Стручковая фасоль может стать вкусной основой для простого домашнего блюда, если правильно её приготовить. В этом рецепте ее сначала отваривают, а затем тушат с овощами в сливочном соусе. Чеснок и копченая паприка придают блюду приятный аромат, а пармезан дополняет вкус уже готового блюда. Такая фасоль хорошо сочетается с мясом, рыбой или любым гарниром.

Идея приготовления тушеной стручковой фасоли в сливочном соусе опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.

Как вкусно приготовить стручковую фасоль

Ингредиенты:

  • стручковая фасоль – 1 кг.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1-2 шт.
  • сливочное масло – 30 г
  • растительное масло – 1 ст.л.
  • жирные сливки 30-36 % – 200 мл.
  • вода – 100 мл.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу
  • зелень – по вкусу
  • пармезан – по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем фасоль

1. Стручковую фасоль нужно хорошо промыть и обрезать кончики с обеих сторон. В кастрюле довести до кипения подсоленную воду, опустить туда фасоль и варить 5-7 минут после повторного закипания.

2. Затем откинуть ее на дуршлаг и дать стечь лишней воде.

3. Лук нужно мелко нарезать. В глубокой сковороде или другой посуде разогреть растительное масло вместе со сливочным маслом. Добавить лук и обжаривать его до прозрачности.

4. Морковь натереть на терке и добавить к луку. Посолить, поперчить, всыпать копчёную паприку и добавить измельченный чеснок.

Готовим соус

5. Овощи нужно перемешать и тушить еще 2-3 минуты, чтобы они стали мягче и впитали аромат специй.

6. После этого влить сливки и воду. Перемешать соус и постепенно добавить отварную стручковую фасоль.

Добавляем сливки

7. Накрыть посуду крышкой и тушить на небольшом огне примерно 20 минут, пока фасоль не станет полностью готовой, а соус немного не загустеет.

Добавляем фасоль и сыр

8. Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью и тертым пармезаном. Стручковая фасоль в сливочном соусе хорошо сочетается как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, рыбе, картофелю или крупам.

Готовое блюдо

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