Как приготовить трендовую "пасту Амосова": точные пропорции и последовательность

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
2,1 т.
Как приготовить трендовую 'пасту Амосова': точные пропорции и последовательность

"Паста Амосова" – это известное на весь мир оздоровительное средство, которое было изобретено кардиохирургом Николаем Амосовым, и используется для поддержания здоровья. Кроме этого, паста наделена просто непревзойденным вкусом, из-за чего возникает желание съесть сразу всю.

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Как правильно приготовить "пасту Амосова" так, чтобы она не потеряла своих целебных свойств, в Instagram рассказала шеф-повар Валерия Матрохина. Главное соблюдать правильные пропорции.

Как приготовить трендовую ''пасту Амосова'': точные пропорции и последовательность

Ингредиенты

  • Темные изюм – 200 гр
  • Чернослив сушеный – 200 гр
  • Курага – 200 гр
  • Инжир или финик – 100 гр
  • Клюква сушеная – 100 гр
  • Грецкие орехи – 200 гр
  • Лимон с кожурой – 1 шт
  • Апельсин с кожурой ½ шт
  • Мед – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Все ингредиенты перебиваем в блендере, но лучше пропустить через мясорубку.

Как приготовить трендовую ''пасту Амосова'': точные пропорции и последовательность

2. Хранить в холодильнике в герметичном контейнере.

Как приготовить трендовую ''пасту Амосова'': точные пропорции и последовательность

3. Такую пасту рекомендуется употреблять по 1 ст.л. трижды в сутки за 30 мин до еды. Также ее можно использовать просто в качестве полезного вкусности, но не превышать рекомендуемое количество продукта в сутки.

Как приготовить трендовую ''пасту Амосова'': точные пропорции и последовательность

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