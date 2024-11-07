"Паста Амосова" – это известное на весь мир оздоровительное средство, которое было изобретено кардиохирургом Николаем Амосовым, и используется для поддержания здоровья. Кроме этого, паста наделена просто непревзойденным вкусом, из-за чего возникает желание съесть сразу всю.

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Как правильно приготовить "пасту Амосова" так, чтобы она не потеряла своих целебных свойств, в Instagram рассказала шеф-повар Валерия Матрохина. Главное соблюдать правильные пропорции.

Ингредиенты

Темные изюм – 200 гр

Чернослив сушеный – 200 гр

Курага – 200 гр

Инжир или финик – 100 гр

Клюква сушеная – 100 гр

Грецкие орехи – 200 гр

Лимон с кожурой – 1 шт

Апельсин с кожурой ½ шт

Мед – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Все ингредиенты перебиваем в блендере, но лучше пропустить через мясорубку.

2. Хранить в холодильнике в герметичном контейнере.

3. Такую пасту рекомендуется употреблять по 1 ст.л. трижды в сутки за 30 мин до еды. Также ее можно использовать просто в качестве полезного вкусности, но не превышать рекомендуемое количество продукта в сутки.

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