Как приготовить трендовую "пасту Амосова": точные пропорции и последовательность
"Паста Амосова" – это известное на весь мир оздоровительное средство, которое было изобретено кардиохирургом Николаем Амосовым, и используется для поддержания здоровья. Кроме этого, паста наделена просто непревзойденным вкусом, из-за чего возникает желание съесть сразу всю.
Как правильно приготовить "пасту Амосова" так, чтобы она не потеряла своих целебных свойств, в Instagram рассказала шеф-повар Валерия Матрохина. Главное соблюдать правильные пропорции.
Ингредиенты
- Темные изюм – 200 гр
- Чернослив сушеный – 200 гр
- Курага – 200 гр
- Инжир или финик – 100 гр
- Клюква сушеная – 100 гр
- Грецкие орехи – 200 гр
- Лимон с кожурой – 1 шт
- Апельсин с кожурой ½ шт
- Мед – 2 ст.л.
Способ приготовления
1.Все ингредиенты перебиваем в блендере, но лучше пропустить через мясорубку.
2. Хранить в холодильнике в герметичном контейнере.
3. Такую пасту рекомендуется употреблять по 1 ст.л. трижды в сутки за 30 мин до еды. Также ее можно использовать просто в качестве полезного вкусности, но не превышать рекомендуемое количество продукта в сутки.
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