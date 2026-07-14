Как приготовить твёрдый сыр в домашних условиях: самый простой рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
639
Как приготовить твёрдый сыр в домашних условиях: самый простой рецепт
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Домашний твёрдый сыр можно приготовить без специального оборудования и сложных ингредиентов. Для этого понадобятся обычный творог, молоко, яйца и несколько простых продуктов. Сыр получается нежным, хорошо держит форму и прекрасно подходит для бутербродов, закусок или завтраков. Такой рецепт пригодится всем, кто любит домашние молочные продукты.

Идея приготовления домашнего твёрдого сыра опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Как приготовить твёрдый сыр в домашних условиях: самый простой рецепт

Ингредиенты:

  • творог – 1 кг (жирный и мягкий)
  • молоко – 1 л
  • яйцо – 1 шт.
  • яичный желток – 1 шт.
  • соль – 1 ч.л. с горкой
  • пищевая сода – 1 ч.л.
  • сливочное масло – 60 г

Способ приготовления:

Как приготовить твёрдый сыр в домашних условиях: самый простой рецепт

1. В кастрюлю налейте молоко и добавьте творог. Хорошо перемешайте и поставьте на средний огонь.

2. Нагревайте массу, периодически помешивая. Когда начнет отделяться сыворотка, снимите кастрюлю с плиты.

3. Переложите творожную массу в дуршлаг или сито, выстланное марлей, чтобы стекла лишняя жидкость. Дайте творогу немного остыть.

Как приготовить твёрдый сыр в домашних условиях: самый простой рецепт

4. Переложите творог в кастрюлю с толстым дном. Добавьте яйцо, желток, соль и пищевую соду. Тщательно перемешайте.

5. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и постоянно перемешивайте, пока творожная масса не станет однородной и пластичной.

Как приготовить твёрдый сыр в домашних условиях: самый простой рецепт

6. После этого добавьте мягкое сливочное масло и еще раз хорошо перемешайте до полного его растворения.

Как приготовить твёрдый сыр в домашних условиях: самый простой рецепт

7. Готовую горячую массу выложите на пищевую пленку или в подходящую форму. Сформируйте рулет или батончик.

8. Оставьте сыр в холодильнике на 1-2 часа, чтобы он полностью остыл и приобрел плотную консистенцию.

Как приготовить твёрдый сыр в домашних условиях: самый простой рецепт

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