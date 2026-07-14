Домашний твёрдый сыр можно приготовить без специального оборудования и сложных ингредиентов. Для этого понадобятся обычный творог, молоко, яйца и несколько простых продуктов. Сыр получается нежным, хорошо держит форму и прекрасно подходит для бутербродов, закусок или завтраков. Такой рецепт пригодится всем, кто любит домашние молочные продукты.

Идея приготовления домашнего твёрдого сыра опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 1 кг (жирный и мягкий)

молоко – 1 л

яйцо – 1 шт.

яичный желток – 1 шт.

соль – 1 ч.л. с горкой

пищевая сода – 1 ч.л.

сливочное масло – 60 г

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налейте молоко и добавьте творог. Хорошо перемешайте и поставьте на средний огонь.

2. Нагревайте массу, периодически помешивая. Когда начнет отделяться сыворотка, снимите кастрюлю с плиты.

3. Переложите творожную массу в дуршлаг или сито, выстланное марлей, чтобы стекла лишняя жидкость. Дайте творогу немного остыть.

4. Переложите творог в кастрюлю с толстым дном. Добавьте яйцо, желток, соль и пищевую соду. Тщательно перемешайте.

5. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и постоянно перемешивайте, пока творожная масса не станет однородной и пластичной.

6. После этого добавьте мягкое сливочное масло и еще раз хорошо перемешайте до полного его растворения.

7. Готовую горячую массу выложите на пищевую пленку или в подходящую форму. Сформируйте рулет или батончик.

8. Оставьте сыр в холодильнике на 1-2 часа, чтобы он полностью остыл и приобрел плотную консистенцию.

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