Как приготовить удачные домашние котлеты без яиц: прекрасно держат форму
Удачные домашние котлеты можно приготовить даже без яиц. Изделия будут чудесно держать форму и получатся очень сочными. Для этого важно правильно подготовить фарш.
Идея приготовления сочных домашних котлет без яиц опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2-3 кусочка белого хлеба
- соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить измельченный лук и чеснок, предварительно замоченный в воде или молоке.
2. Хорошо отжатый хлеб, соль и черный перец по вкусу.
3. Тщательно перемешать и отбить фарш, чтобы он стал однородным и держал форму.
4. Сформировать одинаковые котлеты.
5. Обжарить их с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности.
