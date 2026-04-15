Удачные домашние котлеты можно приготовить даже без яиц. Изделия будут чудесно держать форму и получатся очень сочными. Для этого важно правильно подготовить фарш.

Идея приготовления сочных домашних котлет без яиц опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

500 г фарша

1 луковица

2 зубчика чеснока

2-3 кусочка белого хлеба

соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить измельченный лук и чеснок, предварительно замоченный в воде или молоке.

2. Хорошо отжатый хлеб, соль и черный перец по вкусу.

3. Тщательно перемешать и отбить фарш, чтобы он стал однородным и держал форму.

4. Сформировать одинаковые котлеты.

5. Обжарить их с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности.

