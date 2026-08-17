Как приготовить удачные вареники с картошкой: мягкое тесто и нежная начинка

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
498
Рецепт идеальных вареников с картофелем
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Вареники с картофелем легко приготовить дома, если правильно сделать тесто и начинку. Тесто на кипяченой воде получается мягким, эластичным и хорошо раскатывается. Картофельная начинка с жареным луком придает блюду насыщенный домашний вкус. Такой рецепт подойдет и для семейного обеда, и для ужина.

Идея приготовления удачных домашних вареников с картофелем опубликована на странице myroslava_pekariuk в Instagram.

Рецепт вареников с картофелем

Ингредиенты для теста:

  • мука – 430 г + 20 г для подсыпки
  • кипяток – 240 мл.
  • растительное масло – 4 ст.л.
  • соль – ½ ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • картофель – 700 г
  • лук – 2 шт.
  • растительное масло – 60 мл.
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Готовим начинку

1. Смешайте муку с солью, добавьте растительное масло и влейте кипяток. Сначала перемешайте массу ложкой, так как она будет горячей, а затем вымесите руками. Тесто должно стать однородным и гладким.

2. Сформируйте из него шар, заверните в пищевую пленку и оставьте примерно на 30 минут. За это время тесто станет более эластичным, поэтому его будет проще раскатывать.

Готовим тесто

3. Тем временем приготовьте картофельную начинку. Картофель очистите, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Затем полностью слейте воду и разомните картофель до однородного пюре.

4. Лук нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук до золотистого цвета. Часть можно оставить для подачи готовых вареников.

Вырезаем из теста кружочки

5. Добавьте обжаренный лук в картофельное пюре, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте начинку и дайте ей остыть. Горячий картофель не стоит выкладывать на тесто, так как оно может размокнуть.

6. Отдохнувшее тесто раскатайте на посыпанной мукой поверхности в тонкий пласт. С помощью стакана или кулинарной формы вырежьте одинаковые кружочки.

7. На середину каждого кружочка положите порцию картофельной начинки. Сложите тесто пополам и тщательно защепните края. Важно хорошо закрепить края, чтобы вареники не раскрылись во время варки.

Формируем вареники

8. В большой кастрюле вскипятите достаточное количество подсоленной воды. Опускайте вареники небольшими порциями и аккуратно перемешивайте, чтобы они не прилипли ко дну.

9. Когда вареники всплывут на поверхность, варите их ещё примерно 2–3 минуты. Готовое блюдо выньте шумовкой и переложите в тарелки.

Готовые вареники

10. Подавать вареники с картофелем лучше всего горячими. Их можно дополнить жареным луком, шкварками и сметаной. Мягкое тесто, нежная картофельная начинка и ароматный лук делают это простое домашнее блюдо особенно удачным.

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