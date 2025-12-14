Рождественское имбирно-ореховое печенье – одна из тех домашних традиций, без которых сложно представить зимние праздники. Оно наполняет дом теплым ароматом специй, хорошо хранится и подходит как для семейного чаепития, так и для съедобных подарков. Рецепт не требует сложных техник, а тесто удобное в работе – из него можно вырезать классическое печенье или сделать небольшие декоративные домики.

Идея приготовления имбирно-орехового рождественского печенья опубликована на странице фудблогера my happyfood в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 1 1/4 стакана

сливочное масло – 125 г

орехи (миндаль или смесь) – 100 г

мука пшеничная – 2 1/4 стакана

имбирь молотый – 2 ч.л.

корица – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

ванильный сахар – 1/2 ч.л.

соль – щепотка

дополнительно: айсинг – для декора и склеивания для декора и склеивания

Способ приготовления:

1. Орехи измельчить до мелкой крошки.

2. Сливочное масло растереть с сахаром до светлой массы, по одному ввести яйца, хорошо перемешивая после каждого добавления.

3. Муку просеять вместе с солью, разрыхлителем, имбирем, корицей и ванильным сахаром.

4. Соединить сухие ингредиенты с молотыми орехами, после чего постепенно вмешать их в масляно-яичную смесь.

5. Замесить однородное мягкое тесто, завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на час.

6. Охлажденное тесто раскатать толщиной около 3 мм на присыпанной мукой поверхности.

7. Вырезать печенье желаемой формы или подготовить детали для домиков. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут, до равномерного золотистого цвета. Готовое печенье полностью охладить.

9. Для сборки домиков использовать айсинг: сначала склеить стены, дать им подсохнуть, после чего закрепить крышу. После сборки украсить айсингом по желанию.

